"А я попросила прощения за эти 400 дней, за то, что не смогли вытащить его раньше. Рассказала, что мы дошли до всех, побывали во всех кабинетах, кроме Господа Бога, потому что я не знаю его точный адрес", – заключила Симоньян. Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.
"Человек невероятного мужества": Симоньян об освобождении Вышинского
Маргарита Симоньян прокомментировала освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По ее словам, Вышинский больше всего беспокоится о том, что она "на сносях" и ей нужны позитивные эмоции.