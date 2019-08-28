"Человек невероятного мужества": Симоньян об освобождении Вышинского

"А я попросила прощения за эти 400 дней, за то, что не смогли вытащить его раньше. Рассказала, что мы дошли до всех, побывали во всех кабинетах, кроме Господа Бога, потому что я не знаю его точный адрес", – заключила Симоньян. Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.