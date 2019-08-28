Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T16:38Z
https://ria.ru/20190828/1558000487.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155800/52/1558005283_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_7c5ba1e60655de90ff304850e57b5fbd.jpg
РИА Новости

"Человек невероятного мужества": Симоньян об освобождении Вышинского

16:38 28.08.2019
172
Маргарита Симоньян прокомментировала освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. По ее словам, Вышинский больше всего беспокоится о том, что она "на сносях" и ей нужны позитивные эмоции.
"А я попросила прощения за эти 400 дней, за то, что не смогли вытащить его раньше. Рассказала, что мы дошли до всех, побывали во всех кабинетах, кроме Господа Бога, потому что я не знаю его точный адрес", – заключила Симоньян. Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство.
000000
Обсудить 0
Кирилл ВышинскийМаргарита СимоньянУкраинаВидео
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский рассказал о ближайших планах
РИА
Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Кирилл Вышинский: моя ближайшая цель — отстаивание своего доброго имени
Дмитрий Киселев: Наша задача обеспечить безопасность Кирилла
Дмитрий Киселев: "Наша задача обеспечить безопасность Кирилла"
Самолет Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии в кукурузном поле в районе деревни Рыбаки в Раменском районе Московской области
На МАКСе начали продавать кукурузу в киоске с фразой бортпроводника А321
Лента
новостей
Последствия обстрела украинскими силовиками Донбасса
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит
Брижит Макрон ответила на извинения бразильцев за насмешки их президента
Хип-хоп исполнительница Екатерина Ткаченко (Лил Кейт) выступает на фестивале Rap Koktebel в Крыму
Хип-хоп на берегу моря: фестиваль Rap Koktebel в Крыму
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Телеведущая назвала темнокожего коллегу гориллой
Американская телеведущая сравнила темнокожего коллегу с гориллой
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский встретил в украинских СИЗО немало людей, обвиняемых в госизмене
Мужчина за компьютером
Четвертый тест системы электронного голосования в Москве прошел без сбоев
Александр Яковенко
Бывший посол России в Британии Яковенко возглавит Дипакадемию МИД
Жаир Болсонару
Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
Бабушки-модницы покорили социальную сеть TikTok
Бабушки-модницы покорили социальную сеть TikTok
Здание посольства России в США
Посольство напомнило американскому сенатору, что нужно для получения визы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния