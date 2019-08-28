"Яндекс.Такси" планирует запуск регулярных вертолетных рейсов в Москве

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Регулярные вертолетные рейсы могут быть запущены в Москве, как это уже произошло во многих мегаполисах за рубежом, заявил журналистам директор по стратегическим партнерствам "Яндекс.Такси" Алексей Федотов.

Компания в среду на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашение с "ВР-Технологиями", входящими в холдинг "Вертолеты России", о создании городской системы аэромобильности. Тестовые полеты в пригород и в зону МКАД они планируют начать уже в 2020 году, а если безопасность и рентабельность подтвердятся - добавить полеты из городской черты в зону аэропортов.

Городской вертолетный транспорт перестает быть экзотикой, он уже развит во многих мегаполисах, например в Нью-Йорке, Торонто, Сиднее, Рио-де-Жанейро, отметил Федотов.

"Для нас этот проект - способ показать возможности "умных" алгоритмов "Яндекс.Такси", которые помогают человеку эффективно распоряжаться своим временем, а запуск регулярных вертолетных рейсов позволит значимо снизить стоимость полета для каждого пользователя", - сказал он после подписания соглашения.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" РИА Новости уточнили, что в перспективе в приложении на смартфонах появятся вертолетные рейсы, в том числе как дополнительная опция - на определенных отрезках пути можно будет вместо автомобиля воспользоваться вертолетом, совершающим регулярные рейсы.