Бывший посол России в Британии Яковенко возглавит Дипакадемию МИД

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко возглавит Дипакадемию МИД, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"На днях подписан соответствующий документ о том, что у Дипломатической академии появится новый ректор. Он сегодня с нами, это Александр Владимирович Яковенко, которого вы все хорошо знаете, теперь будете видеть уже в Москве", — сказала Захарова на брифинге.
Представляя Яковенко, она напомнила ключевые этапы его карьеры. Так, до назначения послом он был замглавы МИД, а до этого возглавлял департамент информации и печати.
"До этого занимался многосторонней дипломатией на венской площадке, является доктором наук, специалистом по космическому праву, автором монографии, исследовательских работ", — рассказала Захарова.
Яковенко также преподавал много лет на ведущих площадках, в частности в МГИМО.
Ранее сообщалось, что Яковенко завершил миссию и отбыл в Россию. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.
Яковенко был назначен послом России в Британии в 2011 году.
Дипакадемия, учредителем которой является МИД, — старейшая дипломатическая академия мира. Здесь учатся представители около 30 стран. Академия готовит дипломатические кадры, специалистов в области международных отношений, экономики, политологии, юриспруденции. Треть из принимаемых на работу в МИД — выпускники этого вуза. Обязанности ректора сейчас исполняет Михаил Троянский.