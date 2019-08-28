Бывший посол России в Британии Яковенко возглавит Дипакадемию МИД

"На днях подписан соответствующий документ о том, что у Дипломатической академии появится новый ректор. Он сегодня с нами, это Александр Владимирович Яковенко, которого вы все хорошо знаете, теперь будете видеть уже в Москве", — сказала Захарова на брифинге.