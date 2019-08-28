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РИА Новости

Бывший посол России в Британии Яковенко возглавит Дипакадемию МИД

16:33 28.08.2019 (обновлено: 18:36 28.08.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Александр Яковенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко возглавит Дипакадемию МИД, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"На днях подписан соответствующий документ о том, что у Дипломатической академии появится новый ректор. Он сегодня с нами, это Александр Владимирович Яковенко, которого вы все хорошо знаете, теперь будете видеть уже в Москве", — сказала Захарова на брифинге.

Представляя Яковенко, она напомнила ключевые этапы его карьеры. Так, до назначения послом он был замглавы МИД, а до этого возглавлял департамент информации и печати.
"До этого занимался многосторонней дипломатией на венской площадке, является доктором наук, специалистом по космическому праву, автором монографии, исследовательских работ", — рассказала Захарова.
Александр Яковенко
24 августа, 14:52РИА Новости
Посол в Британии Яковенко завершил миссию и вернулся в Россию
Яковенко также преподавал много лет на ведущих площадках, в частности в МГИМО.
Ранее сообщалось, что Яковенко завершил миссию и отбыл в Россию. Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.
Яковенко был назначен послом России в Британии в 2011 году.
Дипакадемия, учредителем которой является МИД, — старейшая дипломатическая академия мира. Здесь учатся представители около 30 стран. Академия готовит дипломатические кадры, специалистов в области международных отношений, экономики, политологии, юриспруденции. Треть из принимаемых на работу в МИД — выпускники этого вуза. Обязанности ректора сейчас исполняет Михаил Троянский.
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Мария ЗахароваМИД РФДипломатическая академия МИД РФМоскваРоссияАлександр ЯковенкоОбщество
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