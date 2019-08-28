Олимпиада мегаполисов пройдет в рамках форума "Город образования" в Москве

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. IV Олимпиада мегаполисов откроется 1 сентября в столице в рамках Московского международного форума "Город образования", сообщает Департамент образования и науки Москвы.

Олимпиаде мегаполисов, которая пройдет 1- 6 сентября, примут школьники более чем из 40 крупнейших городов и столиц мира: от Лимы до Шанхая и от Стамбула до Берлина. Ежегодно в Олимпиаде принимают участие медалисты международных состязаний самого высокого уровня. Представлять свой город будут команды школьников в возрасте 14-18 лет в составе до 8 человек каждая. Участие в, которая пройдет 1- 6 сентября, примут школьники более чем из 40 крупнейших городов и столиц мира: от Лимы до Шанхая и от Стамбула до Берлина. Ежегодно в Олимпиаде принимают участие медалисты международных состязаний самого высокого уровня. Представлять свой город будут команды школьников в возрасте 14-18 лет в составе до 8 человек каждая.

Соревновательная часть олимпиады, которая проводится по математике, физике, химии и информатике, откроется 2 сентября блиц-туром. В течение двух часов школьники будут выполнять по всем четырем предметам задания, условия которых заранее предоставили представители городов-участников. Сложность заданий соответствует школьным выпускным экзаменам в разных странах. Всего нужно ответить на 80 вопросов, по 20 на каждый предмет.

"Блиц-тур - это интеллектуальная разминка перед основными турами, его результаты не будут учитываться при подведении основных итогов олимпиады. Команды столичных школ также смогут попробовать свои силы в блиц-туре вне конкурса", - отмечается в сообщении.

Основные туры Олимпиады мегаполисов пройдут 3 и 4 сентября. По физике и химии школьников ждут экспериментальный и теоретический туры. По математике и информатике оба тура практические - решение задач. Задания основных туров составлены международным жюри, их сложность соответствует заданиям международных олимпиад.

Имена победителей будут названы 6 сентября на торжественной церемонии закрытия олимпиады.