Международный форум "Город образования" откроется 29 августа на ВДНХ

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Более 1000 ведущих российских и зарубежных экспертов в области образования примут участие в Московском международном форуме "Город образования", который пройдет с 29 августа по 1 сентября в 75-м павильоне ВДНХ, сообщил директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин. Более 1000 ведущих российских и зарубежных экспертов в области образования примут участие в Московском международном форуме, который пройдет с 29 августа по 1 сентября в 75-м павильоне ВДНХ, сообщил директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

"Город образования" станет уникальным пространством, в котором каждый участник найдёт свою тему и свой формат: одновременно на площадке форума будет проводиться более 700 событий мероприятий деловой, познавательной и развлекательной программ", - сказал Кузьмин журналистам.

Деловая программа форума включает мастер-классы, презентации и воркшопы для родителей от ведущих экспертов, встречи с директорами школ. Специалисты системы образования обсудят актуальные проблемы отрасли на таких мероприятиях как Открытый педагогический совет, Международная конференция руководителей систем образования стран и городов мира, Международная конференция "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения", Международная конференция "Большие данные в образовании" и других.

Среди ключевых выступающих на форуме - руководитель Департамента по образованию и навыкам ОЭСР Андреас Шляйхер, менеджер стратегических проектов Google Russia Евгения Воскобойникова, директор по технологической политике Microsoft в России Владислав Шершульский, профессор Московской школы управления "Сколково Павел Лукша.

Форум планируют посетить более 50 официальных иностранных делегаций. В его рамках в этом году пройдет Всемирный саммит AQDAR, в рамках которого воркшопы и мастер-классы проведут руководители и эксперты ведущих государственных и частных образовательных организаций.

На стендах выставки, которая будет работать на форуме, можно будет посоревноваться в решении задач с помощью Московской электронной школы, исследовать космос на стендах предпрофессиональных классов, проверить реальные знания в виртуальном пространстве, попробовать себя в программировании и создании 3D-моделей. На стенде WorldSkills у гостей форума будет уникальная возможность поучиться у чемпионов в осваивании новых компетенций.

"Найти интересующую вас секцию в программе и добавить её в лист посещения, отыскать выставочный стенд и проложить к нему маршрут, познакомиться с другими участниками и завязать диалог можно при помощи мобильного приложения форума", - добавил Кузьмин.