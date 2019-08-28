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РИА Новости

Международный форум "Город образования" откроется 29 августа на ВДНХ

16:24 28.08.2019
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© Пресс-служба ВДНХВид на ВДНХ с крыши первого павильона
Вид на ВДНХ с крыши первого павильона
© Пресс-служба ВДНХ
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Более 1000 ведущих российских и зарубежных экспертов в области образования примут участие в Московском международном форуме "Город образования", который пройдет с 29 августа по 1 сентября в 75-м павильоне ВДНХ, сообщил директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин.

"Город образования" станет уникальным пространством, в котором каждый участник найдёт свою тему и свой формат: одновременно на площадке форума будет проводиться более 700 событий мероприятий деловой, познавательной и развлекательной программ", - сказал Кузьмин журналистам.

Деловая программа форума включает мастер-классы, презентации и воркшопы для родителей от ведущих экспертов, встречи с директорами школ. Специалисты системы образования обсудят актуальные проблемы отрасли на таких мероприятиях как Открытый педагогический совет, Международная конференция руководителей систем образования стран и городов мира, Международная конференция "Образование в современном мире: вызовы, оценка, решения", Международная конференция "Большие данные в образовании" и других.
Среди ключевых выступающих на форуме - руководитель Департамента по образованию и навыкам ОЭСР Андреас Шляйхер, менеджер стратегических проектов Google Russia Евгения Воскобойникова, директор по технологической политике Microsoft в России Владислав Шершульский, профессор Московской школы управления "Сколково Павел Лукша.
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Форум планируют посетить более 50 официальных иностранных делегаций. В его рамках в этом году пройдет Всемирный саммит AQDAR, в рамках которого воркшопы и мастер-классы проведут руководители и эксперты ведущих государственных и частных образовательных организаций.
На стендах выставки, которая будет работать на форуме, можно будет посоревноваться в решении задач с помощью Московской электронной школы, исследовать космос на стендах предпрофессиональных классов, проверить реальные знания в виртуальном пространстве, попробовать себя в программировании и создании 3D-моделей. На стенде WorldSkills у гостей форума будет уникальная возможность поучиться у чемпионов в осваивании новых компетенций.
"Найти интересующую вас секцию в программе и добавить её в лист посещения, отыскать выставочный стенд и проложить к нему маршрут, познакомиться с другими участниками и завязать диалог можно при помощи мобильного приложения форума", - добавил Кузьмин.
Международный форум "Город образования" – крупнейшая коммуникационная и выставочная площадка, демонстрирующая практический опыт по интеграции ресурсов Москвы для эффективной реализации идей открытого образования, использования потенциала организаций науки, культуры, бизнеса с целью формирования у школьников компетенций, необходимых в будущей профессии и жизни в высокотехнологичном городе. В 2018 году участие в форуме приняли более 133 тысяч жителей и гостей столицы, работали 460 секций деловой программы.
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