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РИА Новости

Предложения Британии не должны разрушать единый рынок, заявил Барнье

16:19 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости, Мария Князева. Если Великобритания представит свои конкретные предложения о том, как выйти из сложившегося тупика по соглашению о Brexit, они не должны разрушать единый рынок Евросоюза, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.
"Двадцать семь (остающихся) в Евросоюзе стран всегда готовы проанализировать предложения Соединенного Королевства, если они совместимы с соглашением об отделении... и целостностью единого рынка", - говорится в сообщении Барнье в Twitter.
Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жёсткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.
Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстоп" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия.
Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
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Власти Великобритании хотят изменения положений договора по этой теме, Еврокомиссия пересматривать сам текст соглашения отказывается.
Глава Евросовета Дональд Туск ранее заявил, что те, кто выступают против "бэкстоп" и не предлагают альтернативы, по сути, поддерживают воссоздание границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.
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Выход Британии из ЕвросоюзаМишель БарньеТереза МэйБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзДональд ТускВеликобританияВ мире
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