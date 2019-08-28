Предложения Британии не должны разрушать единый рынок, заявил Барнье

Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018

БРЮССЕЛЬ, 28 авг - РИА Новости, Мария Князева. Если Великобритания представит свои конкретные предложения о том, как выйти из сложившегося тупика по соглашению о Brexit, они не должны разрушать единый рынок Евросоюза, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Двадцать семь (остающихся) в Евросоюзе стран всегда готовы проанализировать предложения Соединенного Королевства, если они совместимы с соглашением об отделении... и целостностью единого рынка", - говорится в сообщении Барнье в Twitter.

In Copenhagen today. Good meetings w/ @Statsmin Mette Frederiksen and foreign Minister @JeppeKofod. #EU27 always ready to examine UK proposals, as long as they are compatible w/ Withdrawal Agreement, GFA and integrity of Single Market. pic.twitter.com/rAiFGyWL8e — Michel Barnier (@MichelBarnier) 28 августа 2019 г.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жёсткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС.

Этот договор был выработан в непростых переговорах с ЕС правительством премьер-министра Терезы Мэй, которая на фоне неудач с Brexit ушла в отставку. Камнем преткновения в соглашении были и остаются положения по "бэкстоп" - границе Северной Ирландии (входит в состав Соединенного Королевства) и страной ЕС Ирландией, которая размещается на острове, частью которого является и Северная Ирландия.

Власти Великобритании хотят изменения положений договора по этой теме, Еврокомиссия пересматривать сам текст соглашения отказывается.