Китай заинтересован в поставках оленины из Якутии

ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Китайский рынок откроется в сентябре для поставок из России говядины, оленины, а также оленьих рогов и пантов, представительством Якутии в составе торгового представительства РФ в КНР подписаны соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов республики.

В ведомстве отметили, в китайском городе Циндао состоялось восьмое заседание Российско-Китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции.

"Как сообщает представительство республики Саха (Якутия) в составе Торгового представительства РФ в КНР, итогом встречи стало заверение китайских представителей о том, что в ближайшее время они представят в российское ведомство проекты протоколов на поставки российской говядины и оленины в Китай. Также… в сентябре 2019 года китайский рынок откроется для такой продукции, как российские панты и оленьи рога для лечебных целей", - рассказали в пресс-службе.

Стороны обсудили расширение списков российских и китайских предприятий, аккредитованных на экспорт рыбо- и морепродуктов. Достигнута договоренность о проведении инспекций предприятий по производству аквакультуры, чтобы снять с китайских производителей временные ограничения на экспорт такой продукции в РФ.

После недавнего запрета на импорт китайских фруктов китайская сторона пригласила российских экспертов провести инспекцию мест производства этих культур. Инспекция состоится в сентябре. По ее результатам российская сторона вынесет решение по возобновлению импорта семечковых и косточковых культур.

Кроме того, представительства договорились о начале работы над разрешением на доступ на китайский рынок трав, использующихся в медицинских целях.