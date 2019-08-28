МИД поблагодарил организации, выступавшие в поддержку Вышинского

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва благодарна международным и российским организациям, в том числе представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, выступавшим в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который в среду был освобожден из-под стражи на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я хочу сказать и выразить искренние слова благодарности профильным международным структурам, неправительственным организациям, как в России, так и за рубежом. В особенности представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господину Дезиру за принципиальную позицию по делу Вышинского", - заявила она на брифинге в среду.

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Она добавила, что в Москве исходят из того, "что и в будущем по другим вопросам мы можем рассчитывать вот на такую настоящую кооперацию, основанную прежде всего на уважении закона и всех тех правочеловеческих норм, правил и соглашений, которые были выработаны международным сообществом за последние десятилетия".

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.