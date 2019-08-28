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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

МИД поблагодарил организации, выступавшие в поддержку Вышинского

16:11 28.08.2019 (обновлено: 17:29 28.08.2019)
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© РИА Новости / СтрингерРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва благодарна международным и российским организациям, в том числе представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру, выступавшим в поддержку руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который в среду был освобожден из-под стражи на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я хочу сказать и выразить искренние слова благодарности профильным международным структурам, неправительственным организациям, как в России, так и за рубежом. В особенности представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господину Дезиру за принципиальную позицию по делу Вышинского", - заявила она на брифинге в среду.
Она добавила, что в Москве исходят из того, "что и в будущем по другим вопросам мы можем рассчитывать вот на такую настоящую кооперацию, основанную прежде всего на уважении закона и всех тех правочеловеческих норм, правил и соглашений, которые были выработаны международным сообществом за последние десятилетия".
Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.
Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийАрлем ДезирОБСЕМария ЗахароваМИД РФРоссияУкраинаВ мире
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