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РИА Новости

Силы правительства Йемена взяли под контроль президентский дворец в Адене

16:09 28.08.2019
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© Flickr / Brian Harrington SpierГород Аден, Йемен
Город Аден, Йемен
© Flickr / Brian Harrington Spier
Город Аден, Йемен. Архивное фото
КАИР, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные отряды международно признанного правительства Йемена в среду возвратили контроль над президентским дворцом в городе Аден, об этом сообщает телеканал Аль-Джазира.
Катарский телеканал в эти минуты транслирует кадры со сторонниками Абд Раббу Мансура Хади, празднующими победу внутри резиденции руководителей Йемена эль-Маашик, расположенной в Адене.
Часом ранее министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Майсари заявил, что правительственные силы возвратили контроль над городом Аден на юге страны, ранее захваченным сепаратистами из переходного Совета Южного Йемена.
Ранее СМИ сообщили о том, что правительственные силы вошли в международный аэропорт Адена, а также ряд других районов второго по величине города Йемена. Отряды, лояльные переходному Совету Южного Йемена, по сообщениям очевидцев, без боя покинули военные базы в городе и его окрестностях.
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Согласно источникам телеканала Аль-Джазира, руководство сепаратистов во вторник покинуло Аден на самолете, принадлежащем ОАЭ. Местонахождение лидеров переходного Совета Южного Йемена сейчас неизвестно.
Также в среду правительственные силы установили контроль над административным центром южной провинции Абьян - городом Зинджибар, который ранее был также захвачен сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.
В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.
Однако после этого силы на стороне совета захватили новые позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности, базу МВД в Абьяне. Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к президенту Абд Раббу Мансуру Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
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