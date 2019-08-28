Силы правительства Йемена взяли под контроль президентский дворец в Адене

КАИР, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные отряды международно признанного правительства Йемена в среду возвратили контроль над президентским дворцом в городе Аден, об этом сообщает телеканал Вооруженные отряды международно признанного правительства Йемена в среду возвратили контроль над президентским дворцом в городе Аден, об этом сообщает телеканал Аль-Джазира

Катарский телеканал в эти минуты транслирует кадры со сторонниками Абд Раббу Мансура Хади, празднующими победу внутри резиденции руководителей Йемена эль-Маашик, расположенной в Адене.

Часом ранее министр внутренних дел Йемена Ахмед аль-Майсари заявил, что правительственные силы возвратили контроль над городом Аден на юге страны, ранее захваченным сепаратистами из переходного Совета Южного Йемена.

Ранее СМИ сообщили о том, что правительственные силы вошли в международный аэропорт Адена, а также ряд других районов второго по величине города Йемена. Отряды, лояльные переходному Совету Южного Йемена, по сообщениям очевидцев, без боя покинули военные базы в городе и его окрестностях.

Согласно источникам телеканала Аль-Джазира, руководство сепаратистов во вторник покинуло Аден на самолете, принадлежащем ОАЭ. Местонахождение лидеров переходного Совета Южного Йемена сейчас неизвестно.

Также в среду правительственные силы установили контроль над административным центром южной провинции Абьян - городом Зинджибар, который ранее был также захвачен сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.

В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.