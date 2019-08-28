Генпрокуратуру Украины переименуют, сообщили СМИ

"Генпрокуратуру реформируют в офис генпрокурора… В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. По словам собеседников в офисе президента, это повлечет "чистку" всех кадров", - говорится в сообщении.

В то же время, в рамках реформы прокуратуры, планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и совета прокуроров, которые занимаются кадровыми вопросами и были созданы по требованиям международных экспертов. По данным издания, также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями.