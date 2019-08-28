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РИА Новости

Генпрокуратуру Украины переименуют, сообщили СМИ

16:06 28.08.2019
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© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : страница ГПУ в Facebook
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Партия "Слуга народа" планирует реформировать Генеральную прокуратуру Украины в офис генпрокурора, что повлечет и "чистку" всех кадров, передает издание "Левый берег" со ссылкой на источник.
"Генпрокуратуру реформируют в офис генпрокурора… В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. По словам собеседников в офисе президента, это повлечет "чистку" всех кадров", - говорится в сообщении.
В то же время, в рамках реформы прокуратуры, планируется ликвидация органов прокурорского самоуправления – квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров и совета прокуроров, которые занимаются кадровыми вопросами и были созданы по требованиям международных экспертов. По данным издания, также планируется ликвидация военной прокуратуры с ее нынешними полномочиями.
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
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Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеГенеральная прокуратура РФВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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