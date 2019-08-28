"Коммунисты России" отзовут заявку из мэрии Москвы на митинг 31 августа

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" отзывает заявку из мэрии Москвы на проведение митинга 31 августа в центре столицы по техническим причинам, сообщил пресс-секретарь партии Сергей Малинкович.
Ранее председатель партии Максим Сурайкин сообщил, что партия "Коммунисты России" подала заявку в мэрию Москвы на согласование митинга 31 августа в центре столицы.
"Мы отзываем заявку (на митинг), это будет сделано сегодня - уведомление подготовлено и направлено. Мы переносим митинг на более поздний срок", - сказал РИА Новости Малинкович.
По его словам, это действительно связано с техническими причинами: на митинге должно было быть все руководство партии, однако многие руководители должны будут выехать в регионы в связи с выборами.
"Мы же в выборах не только в Москве участвуем, а еще примерно в 10 субъектах. И руководителям партии придется в этот день срочно выехать в эти несколько субъектов для того, чтобы там в каких-то моментах выступить в ходе мероприятий", - добавил пресс-секретарь партии.