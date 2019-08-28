"Коммунисты России" отзовут заявку из мэрии Москвы на митинг 31 августа

"Мы же в выборах не только в Москве участвуем, а еще примерно в 10 субъектах. И руководителям партии придется в этот день срочно выехать в эти несколько субъектов для того, чтобы там в каких-то моментах выступить в ходе мероприятий", - добавил пресс-секретарь партии.