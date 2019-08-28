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РИА Новости

В Испании почти 20 детей заболели гипертрихозом из-за ошибки фармкомпании

16:03 28.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМать с новорожденным ребенком
Мать с новорожденным ребенком
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Причиной заболевания гипертрихозом (избыточный рост волос) почти 20 детей в Испании стала ошибка фармацевтической компании, которая расфасовала средство от облысения в упаковки желудочных пилюль, сообщает газета 20minutos.
Ранее испанские СМИ сообщали о серии заболеваний гипертрихозом (его еще называют "синдромом оборотня"), выявленном у 17 новорожденных детей. Выяснилось, что пострадавшим детям выписывалось лекарственное средство Omeprazol, используемое для лечения язвы желудка.
Как заявила глава минздрава Испании Мария Луиса Сарседо, ошибка была допущена в упаковочном цеху компании Farma-Química Sur S.L в Малаге.
"После анализа было установлено, что речь идет о другом продукте под названием Minoxidil (средство для стимуляции роста волос), который имеет другие показания", - сообщила министр. По ее словам, все дефектные партии лекарства уже отозваны из продажи, а производство компании приостановлено.
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