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РИА Новости

В ДНР назвали закрытие Киевом КПП "Майорск" провокацией

15:56 28.08.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Закрытие пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе якобы из-за обстрела является очередной провокацией со стороны украинских силовиков, заявили в среду РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины заявил, что работа пункта пропуска "Майорск" приостановлена из-за обстрелов.
"Это очередная провокация. С самого утра противник ведет огонь по Горловке, в том числе из тяжелого вооружения. Их цель - спровоцировать нас на ответный огонь. Но Народная милиция ДНР на провокации не поддается", - сказал представитель Народной милиции.
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Он выразил мнение, что закрытие Киевом пункта пропуска – это попытка "отвлечь внимание от грубых нарушений перемирия со стороны украинских вооруженных формирований". "Не исключаем, что это подготовка к более серьезной провокации против мирных жителей с последующим обвинением нас в срыве перемирия", - добавил представитель ведомства.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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