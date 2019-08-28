В ДНР назвали закрытие Киевом КПП "Майорск" провокацией

ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Закрытие пункта пропуска "Майорск" на линии соприкосновения в Донбассе якобы из-за обстрела является очередной провокацией со стороны украинских силовиков, заявили в среду РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины заявил, что работа пункта пропуска "Майорск" приостановлена из-за обстрелов.

"Это очередная провокация. С самого утра противник ведет огонь по Горловке, в том числе из тяжелого вооружения. Их цель - спровоцировать нас на ответный огонь. Но Народная милиция ДНР на провокации не поддается", - сказал представитель Народной милиции.

Он выразил мнение, что закрытие Киевом пункта пропуска – это попытка "отвлечь внимание от грубых нарушений перемирия со стороны украинских вооруженных формирований". "Не исключаем, что это подготовка к более серьезной провокации против мирных жителей с последующим обвинением нас в срыве перемирия", - добавил представитель ведомства.