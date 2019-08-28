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РИА Новости

Конструктор МС-21 планирует через шесть лет выпускать 72 самолета в год

15:56 28.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Компания "Иркут" планирует к 2025 году выйти на производство 72 самолетов МС-21 в год, заявил журналистам главный конструктор МС-21 Константин Попович.
"Это амбициозная целевая задача, которую мы достигнем через шесть лет", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
По его словам, в ближайшие 20 лет потребность рынка оценивается в 1000 МС-21.
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".
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