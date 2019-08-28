Конструктор МС-21 планирует через шесть лет выпускать 72 самолета в год

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Компания "Иркут" планирует к 2025 году выйти на производство 72 самолетов МС-21 в год, заявил журналистам главный конструктор МС-21 Константин Попович.

"Это амбициозная целевая задача, которую мы достигнем через шесть лет", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

По его словам, в ближайшие 20 лет потребность рынка оценивается в 1000 МС-21.

МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот".