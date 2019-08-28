В МИД прокомментировали новые санкции США по делу Скрипалей

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва сожалеет о том, что США ввели второй пакет санкций в отношении России из-за дела Скрипалей, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Мы получили много вопросов с просьбой прокомментировать очередные российские санкционные ограничения... Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены, в США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. На этот раз под предлогом якобы применения Россией химического оружия в Солсбери", - заявила Захарова.

Госдепартамент подтвердил введение второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей 26 августа. Второй санкционный пакет включает в себя ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.

В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении, Москва все категорически отрицает.