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РИА Новости

В МИД прокомментировали новые санкции США по делу Скрипалей

15:50 28.08.2019 (обновлено: 16:07 28.08.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва сожалеет о том, что США ввели второй пакет санкций в отношении России из-за дела Скрипалей, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Мы получили много вопросов с просьбой прокомментировать очередные российские санкционные ограничения... Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены, в США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. На этот раз под предлогом якобы применения Россией химического оружия в Солсбери", - заявила Захарова.
Госдепартамент подтвердил введение второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей 26 августа. Второй санкционный пакет включает в себя ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении, Москва все категорически отрицает.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019
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