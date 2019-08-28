В Москве появится аэротакси

Как пояснил журналистам гендиректор "ВР-Технологий", соглашение предусматривает совместную разработку целой экосистемы, которая включает в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее.

"В следующем году начнутся тестовые полеты в пригород и в зону МКАД, и если безопасность и рентабельность подтвердится, то будем планировать полеты из городской черты в зону аэропортов", - сказал он.