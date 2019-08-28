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РИА Новости

В Москве появится аэротакси

16:02 28.08.2019 (обновлено: 19:26 28.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВертолетный центр
Вертолетный центр
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Компания "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") и "Яндекс.Такси" подписали соглашение о создании городской системы аэромобильности, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
От "ВР-Технологий" соглашение подписал гендиректор Александр Охонько, от "Яндекс.Такси" - директор по стратегическим партнерствам Алексей Федотов.
Как пояснил журналистам гендиректор "ВР-Технологий", соглашение предусматривает совместную разработку целой экосистемы, которая включает в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее.
"В следующем году начнутся тестовые полеты в пригород и в зону МКАД, и если безопасность и рентабельность подтвердится, то будем планировать полеты из городской черты в зону аэропортов", - сказал он.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, проходящего в подмосковном Жуковском.
Вертолет МИ-38-2
Вчера, 09:18Сказано в эфире
"Принципиально новая концепция". Эксперт о будущем российских вертолетовВ России разрабатывают принципиально новый вертолет, сообщили в холдинге "Вертолеты России". Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин.
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Яндекс.ТаксиВертолеты РоссииАвиасалон МАКСМосковская областьРоссияЖуковскийЭкономика
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