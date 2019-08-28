В Москве появится аэротакси

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Компания "ВР-Технологии" (входит в холдинг "Вертолеты России") и "Яндекс.Такси" подписали соглашение о создании городской системы аэромобильности, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
От "ВР-Технологий" соглашение подписал гендиректор Александр Охонько, от "Яндекс.Такси" - директор по стратегическим партнерствам Алексей Федотов.
Как пояснил журналистам гендиректор "ВР-Технологий", соглашение предусматривает совместную разработку целой экосистемы, которая включает в себя беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее.
"В следующем году начнутся тестовые полеты в пригород и в зону МКАД, и если безопасность и рентабельность подтвердится, то будем планировать полеты из городской черты в зону аэропортов", - сказал он.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, проходящего в подмосковном Жуковском.