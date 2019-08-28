Сотрудники Iberia отменили забастовку в аэропорту Барселоны, пишут СМИ

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Забастовка сотрудников наземных служб авиакомпании Iberia, которая должна была пройти в аэропорту Барселоны "Эль-Прат" в конце августа, отменена, сообщает Забастовка сотрудников наземных служб авиакомпании Iberia, которая должна была пройти в аэропорту Барселоны "Эль-Прат" в конце августа, отменена, сообщает газета Vanguardia

Ранее сообщалось, что забастовка должна была пройти 30 и 31 августа.

Как сообщает издание, решение об отмене забастовки была принято в среду по результатам встречи руководства компании с представителями комитета сотрудников наземных служб барселонского аэропорта. Инициатором этой встречи стало правительство Каталонии.

Предыдущие забастовки прошли 27 и 28 июля, а также 24 и 25 августа. В результате забастовок, по данным СМИ, были отменены порядка 350 рейсов. Ситуация затронула в общей сложности около 35 тысяч человек.