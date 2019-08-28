Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T15:37Z
https://ria.ru/20190828/1557998073.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150029/88/1500298882_0:0:2362:1329_1036x0_80_0_0_4bb9aea32116a238aa0f391a9ba1a779.jpg
РИА Новости

Сотрудники Iberia отменили забастовку в аэропорту Барселоны, пишут СМИ

15:37 28.08.2019
108
CC BY 2.0 / Iberia Airlines / Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
CC BY 2.0 / Iberia Airlines /
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Забастовка сотрудников наземных служб авиакомпании Iberia, которая должна была пройти в аэропорту Барселоны "Эль-Прат" в конце августа, отменена, сообщает газета Vanguardia.
Ранее сообщалось, что забастовка должна была пройти 30 и 31 августа.
Момент крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео
26 августа, 15:03Радио
В Сети появилось видео крушения самолета ВВС Испании в Средиземном море
Как сообщает издание, решение об отмене забастовки была принято в среду по результатам встречи руководства компании с представителями комитета сотрудников наземных служб барселонского аэропорта. Инициатором этой встречи стало правительство Каталонии.
Предыдущие забастовки прошли 27 и 28 июля, а также 24 и 25 августа. В результате забастовок, по данным СМИ, были отменены порядка 350 рейсов. Ситуация затронула в общей сложности около 35 тысяч человек.
Всего в наземных службах аэропорта работают 2,7 тысячи сотрудников Iberia. Ранее сообщалось, что руководству авиакомпании не удалось договориться с профсоюзами, требующими увеличения персонала из-за высокой нагрузки.
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
26 августа, 14:50РИА Новости
Британец стал первым иностранцем, пострадавшим от листериоза в Испании
100000
Обсудить 0
КаталонияIberia AirlinesБарселонаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил за присоединение США к "нормандскому" формату
РИА
Новости
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Киргизию
Москва и Нью-Дели готовят визит Путина в Индию в следующем году
Автомеханик
ГИБДД предложила ввести в школах уроки по автоделу
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся в 2020 году
Лента
новостей
Акция противников Brexit в центре Лондона
ЕК заявила о готовности продолжить переговоры с Британией по Brexit
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
МИД поблагодарил организации, выступавшие в поддержку Вышинского
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Башкирии в результате ДТП погибли двое детей
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
Симоньян об освобождении Вышинского: он наконец-то увидел солнце
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков оценил условие Волкера для присоединения России к G7
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Генпрокуратуру Украины переименуют, сообщили СМИ
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
Предложения Британии не должны разрушать единый рынок, заявил Барнье
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД прокомментировали новые санкции США по делу Скрипалей
Старейший ветеран-подводник из Тамбова Юлий Ксюнин
В Тамбове простились со старейшим подводником России
Оформление водительского удостоверения в отделении ГИБДД в Москве
Акимов предложил оформлять онлайн медсправки для водительских прав
Контрольно-пропускной пункт в Донбассе
В Донбассе возобновил работу КПП "Майорское"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Лента новостейМолния