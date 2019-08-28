Акимов предложил оформлять онлайн медсправки для водительских прав

"Поскольку все данные у нас, если они существуют в цифровом виде, имеются по состоянию здоровья претендента. Соответственно это тоже должен быть фактически однокликовый онлайн-сервис, когда "подтаскиваются" медицинские данные, человек верифицируется, и мы тут же можем избавить человека от необходимости посещать большое количество разных ... лечебных учреждений. Человек сможет сформировать все необходимые данные для принятия решения о том, что он способен управлять автотранспортным средством с точки зрения состояния здоровья", - пояснил он.