Акимов предложил оформлять онлайн медсправки для водительских прав

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россияне должны иметь возможности получать медсправки для водительских прав онлайн, заявил в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер Максим Акимов.
"Поскольку все данные у нас, если они существуют в цифровом виде, имеются по состоянию здоровья претендента. Соответственно это тоже должен быть фактически однокликовый онлайн-сервис, когда "подтаскиваются" медицинские данные, человек верифицируется, и мы тут же можем избавить человека от необходимости посещать большое количество разных ... лечебных учреждений. Человек сможет сформировать все необходимые данные для принятия решения о том, что он способен управлять автотранспортным средством с точки зрения состояния здоровья", - пояснил он.
Акимов также рассказал, что эта услуга может появиться в рамках "личного кабинета" водителя. Предполагается, что через него в перспективе можно будет получить и коммерческие услуги, например, записаться на техосмотр или приобрести полисы.
"Сделать так, чтобы владение автомобилем было комфортным с точки зрения бюрократии, документов, бесшовным", - описал Акимов будущие планы.
Ранее официальный представитель вице-премьера сообщил журналистам, что на портале "Госуслуги" запущен прототип суперсервиса, который позволит обжаловать автомобильные штрафы онлайн.