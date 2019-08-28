В МИД поприветствовали решение суда освободить Вышинского из-под стражи

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Москва приветствует освобождение из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассчитывает на скорое и полное оправдание журналиста по всем пунктам обвинения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение киевского апелляционного суда об освобождении из-под стражи главного редактора РИА Новости Украина в связи с изменением ему меры пресечения и рассматриваем это в качестве первого шага на пути восстановления справедливости в отношении российского журналиста, который провел в киевских застенках более 400 дней", - заявила она на брифинге в среду.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в Москве рассчитывают на "скорое и полное оправдание по всем пунктам предъявленных ему сфабрикованных обвинений".

"И надеемся, что данный пример - я говорю о сегодняшнем освобождении - послужит отправной точкой для исправления критической ситуации с обеспечением прав СМИ и журналистов на Украине", - добавила она.

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Журналист был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.