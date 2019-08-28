В МИД поприветствовали решение суда освободить Вышинского из-под стражи

Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.
Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.
"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.
"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.
Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.
Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.
В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.
Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.
Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.
Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.
Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.
Кирилл Вышинский считает решение о смягчении ему меры пресечения обоснованным и справедливым.
"Как любой человек, который провел в тюрьме не имеет значения какой срок и вышел из тюрьмы по решению суда, конечно, я рад решению суда. Я ждал этого решения больше года", — сказал Вышинский.
Журналист поблагодарил всех, кто его поддерживал, пока он находился под стражей.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании апелляционного суда Киева.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, который с первых дней отстаивал невиновность Вышинского, поддержал его освобождение.
В Кремле приветствовали решение украинского суда. "Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского и пока в оценках мы ограничимся", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение об освобождении Вышинского первым шагом на пути к справедливости в отношении журналиста.
Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить позорное уголовное преследование Вышинского и признать дело неправомерным, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Руководитель портала РИА Новости Украина находился под стражей более 400 дней.
Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание запланировано на 16 сентября.