Правительство планирует реализовать большой пакет мер поддержки рождаемости

ГОРКИ, 28 авг - РИА Новости. Расходы бюджета на поддержку рождаемости в России в ближайшие годы вырастут, власти планируют реализовать большой пакет самых разных форм поддержки в этой отрасли, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава правительства РФ в ближайшее время проведет ряд совещаний по расходам федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Первое совещание посвящено расходам в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и соцобеспечения.

"Нам предстоит реализовать большой пакет самых разных форм поддержки рождаемости, семей с детьми, как уже действующих, так и новых, дополнительных, которые мы ввели в этом году", - сказал Медведев.

Он напомнил, что власти РФ приняли решение увеличить помощь малообеспеченным родителям, повысить так называемые критерии нуждаемости при назначении пособия на детей, а также суммы компенсационных выплат, продлен в два раза срок предоставления ежемесячных выплат на первого ребёнка - с полутора до трех лет. Кроме того, впервые отдельные меры приняты для семей, которые живут на Дальнем Востоке.

"Соответственно, возрастут расходы бюджета на эти цели", - добавил премьер.

Говоря о вопросах социальной защиты населения, Медведев указал, что власти сосредоточатся на поддержке многодетных семей, пенсионеров и инвалидов. "Продолжим регулярно индексировать социальные пособия, пенсии, выплачивать региональные доплаты к пенсии, и, конечно, будем поддерживать людей старшего возраста, чтобы они дольше оставались активными", - сказал он.