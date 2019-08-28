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РИА Новости

Правительство планирует реализовать большой пакет мер поддержки рождаемости

15:33 28.08.2019
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© Алексей НикольскПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© Алексей Никольск
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ГОРКИ, 28 авг - РИА Новости. Расходы бюджета на поддержку рождаемости в России в ближайшие годы вырастут, власти планируют реализовать большой пакет самых разных форм поддержки в этой отрасли, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Глава правительства РФ в ближайшее время проведет ряд совещаний по расходам федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Первое совещание посвящено расходам в части демографии, здравоохранения, образования, науки, молодежной политики и соцобеспечения.
"Нам предстоит реализовать большой пакет самых разных форм поддержки рождаемости, семей с детьми, как уже действующих, так и новых, дополнительных, которые мы ввели в этом году", - сказал Медведев.
Он напомнил, что власти РФ приняли решение увеличить помощь малообеспеченным родителям, повысить так называемые критерии нуждаемости при назначении пособия на детей, а также суммы компенсационных выплат, продлен в два раза срок предоставления ежемесячных выплат на первого ребёнка - с полутора до трех лет. Кроме того, впервые отдельные меры приняты для семей, которые живут на Дальнем Востоке.
"Соответственно, возрастут расходы бюджета на эти цели", - добавил премьер.
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Говоря о вопросах социальной защиты населения, Медведев указал, что власти сосредоточатся на поддержке многодетных семей, пенсионеров и инвалидов. "Продолжим регулярно индексировать социальные пособия, пенсии, выплачивать региональные доплаты к пенсии, и, конечно, будем поддерживать людей старшего возраста, чтобы они дольше оставались активными", - сказал он.
По его словам, в настоящее время 12 регионов отрабатывают методику долговременного ухода за пожилыми людьми, за инвалидами, впоследствии эта система будет внедряться по всей стране. Кроме того, организуется профессиональная переподготовка людей предпенсионного возраста.
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