Москва и Нью-Дели готовят визит Путина в Индию в следующем году

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг - РИА Новости. Москва и Нью-Дели ведут подготовку к ответному визиту в Индию президента РФ Владимира Путина в 2020 году, конкретные даты визита будет согласованы сторонами позднее, заявил журналистам советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин.

"Мы ещё не провели саммит в этом году. Конечно, готовится. Даты и другие параметры этого визита будут предметом уже последующих договоренностей, контактов между двумя сторонами", - сказал Бабушкин, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.

Он также напомнил, что Россия как председатель в ШОС и БРИКС будет проводить саммит этих двух объединений, членами которых является и Индия. "Мы исходим из того, что Индия примет участие в этих двух саммитах, которые, как ожидается, состоятся в июле следующего года" - отметил российский дипломат.