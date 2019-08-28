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РИА Новости

Москва и Нью-Дели готовят визит Путина в Индию в следующем году

15:33 28.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Киргизию
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Киргизию
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Киргизию. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 авг - РИА Новости. Москва и Нью-Дели ведут подготовку к ответному визиту в Индию президента РФ Владимира Путина в 2020 году, конкретные даты визита будет согласованы сторонами позднее, заявил журналистам советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин.
"Мы ещё не провели саммит в этом году. Конечно, готовится. Даты и другие параметры этого визита будут предметом уже последующих договоренностей, контактов между двумя сторонами", - сказал Бабушкин, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
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Он также напомнил, что Россия как председатель в ШОС и БРИКС будет проводить саммит этих двух объединений, членами которых является и Индия. "Мы исходим из того, что Индия примет участие в этих двух саммитах, которые, как ожидается, состоятся в июле следующего года" - отметил российский дипломат.
В сентябре текущего года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме.
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Нарендра МодиБРИКСШОСВладимир ПутинРоссияИндияПолитика
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