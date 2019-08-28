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РИА Новости

Медведев призвал продолжить оказывать поддержку российским вузам

15:32 28.08.2019 (обновлено: 15:43 28.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 28 авг - РИА Новости. Власти должны продолжить оказывать поддержку российским вузам, расходы на науку будут и дальше расти, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Мы должны продолжить оказывать поддержку российским университетам на повышение конкурентоспособности в рамках так называемого проекта 5-100", - заявил Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-22 годов.
Он отметил, что финансирование фундаментальных исследований с каждым годом увеличивается. "В 2015 году было выделено 115 миллиардов рублей, в 2019 году на эти цели предусмотрено 180 миллиардов. Соответственно, эти расходы будут и дальше расти", - заявил премьер.
В России появятся новые научно-образовательные центры мирового уровня, добавил он. По словам премьера, сделаны определенные шаги к созданию, в частности, международных математических центров, центров геномных исследований; была разработана соответствующая нормативно-правовая база.
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"Вчера завершился мировой чемпионат WorldSkills, который мы весьма успешно, на мой взгляд, провели в Казани. Еще раз поздравляю всех его победителей, прежде всего, конечно, наших ребят, которые показали блестящие результаты. Будем и дальше участвовать в этом движении", - заверил Медведев.
Глава кабмина отметил, что власти продолжат работать над долгосрочными масштабными проектами в сфере образования и науки; среди ключевых проектов - строительство новых школ, создание ясельных мест для детей в возрасте до трех лет и целый ряд других задач.
В ходе совещания он также остановился на вопросах финансирования мероприятий в рамках реализации молодежной политики.
"В следующем году мы отметим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, мы уже запустили новую ФЦП (федеральную целевую программу), которая связана с увековечением памяти воинов, погибших при защите Отечества. Окажем поддержку поисковому движению, где основные участники - молодые люди, школьники. Есть необходимость и по другим проектам оказать поддержку", - заключил премьер.
Проект 5-100 был создан в 2012 году во исполнение указа президента, предусматривающего повышение конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-образовательных центров. В качестве главного комплексного индикатора достижения конкурентоспособности рассматривается вхождение не менее пяти ведущих российских университетов в топ-100 мировых рейтингов к 2020 году.
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Названы лучшие российские вузы
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