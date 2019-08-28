Медведев призвал продолжить оказывать поддержку российским вузам

ГОРКИ, 28 авг - РИА Новости. Власти должны продолжить оказывать поддержку российским вузам, расходы на науку будут и дальше расти, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Мы должны продолжить оказывать поддержку российским университетам на повышение конкурентоспособности в рамках так называемого проекта 5-100", - заявил Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-22 годов.

Он отметил, что финансирование фундаментальных исследований с каждым годом увеличивается. "В 2015 году было выделено 115 миллиардов рублей, в 2019 году на эти цели предусмотрено 180 миллиардов. Соответственно, эти расходы будут и дальше расти", - заявил премьер.

В России появятся новые научно-образовательные центры мирового уровня, добавил он. По словам премьера, сделаны определенные шаги к созданию, в частности, международных математических центров, центров геномных исследований; была разработана соответствующая нормативно-правовая база.

"Вчера завершился мировой чемпионат WorldSkills, который мы весьма успешно, на мой взгляд, провели в Казани. Еще раз поздравляю всех его победителей, прежде всего, конечно, наших ребят, которые показали блестящие результаты. Будем и дальше участвовать в этом движении", - заверил Медведев.

Глава кабмина отметил, что власти продолжат работать над долгосрочными масштабными проектами в сфере образования и науки; среди ключевых проектов - строительство новых школ, создание ясельных мест для детей в возрасте до трех лет и целый ряд других задач.

В ходе совещания он также остановился на вопросах финансирования мероприятий в рамках реализации молодежной политики.

"В следующем году мы отметим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, мы уже запустили новую ФЦП (федеральную целевую программу), которая связана с увековечением памяти воинов, погибших при защите Отечества. Окажем поддержку поисковому движению, где основные участники - молодые люди, школьники. Есть необходимость и по другим проектам оказать поддержку", - заключил премьер.