Лавров и Зариф встретятся в Москве и обсудят ситуацию в Персидском заливе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф проведут переговоры в Москве 2 сентября, в ходе них обсудят ситуацию в Персидском заливе и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Второго сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана. Планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, также обмен мнениями по региональной международной повестке дня, включая СВПД, ситуацию в зоне Персидского залива, а также другие актуальные темы", - заявила Захарова на брифинге.

Она отметила, что многоплановые российско-иранские отношения интенсивно развиваются на принципах добрососедства, взаимоуважения, обоюдном настрое на дальнейшее расширение взаимовыгодной кооперации в самых разных областях, в частности в торгово-экономической. "Заинтересованы в продолжении доверительного диалога с иранскими партнерами в русле договоренностей президентов России и Ирана, которые регулярно встречаются и обмениваются мнениями", - заключала дипломат.

В годовщину выхода США из ядерной сделки в мае Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов СВПД - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.