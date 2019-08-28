Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T15:48Z
https://ria.ru/20190828/1557997798.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155336/02/1553360229_0:121:3338:1998_1036x0_80_0_0_a8a9211bc2b182e38919d128a0c9790d.jpg
РИА Новости

Лавров и Зариф встретятся в Москве и обсудят ситуацию в Персидском заливе

15:32 28.08.2019 (обновлено: 15:48 28.08.2019)
202
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф проведут переговоры в Москве 2 сентября, в ходе них обсудят ситуацию в Персидском заливе и вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Второго сентября в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Ирана. Планируется обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, также обмен мнениями по региональной международной повестке дня, включая СВПД, ситуацию в зоне Персидского залива, а также другие актуальные темы", - заявила Захарова на брифинге.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
19 июля, 23:20РИА Новости
Россия может предложить помощь в урегулировании вокруг Ирана, считают в СФ
Она отметила, что многоплановые российско-иранские отношения интенсивно развиваются на принципах добрососедства, взаимоуважения, обоюдном настрое на дальнейшее расширение взаимовыгодной кооперации в самых разных областях, в частности в торгово-экономической. "Заинтересованы в продолжении доверительного диалога с иранскими партнерами в русле договоренностей президентов России и Ирана, которые регулярно встречаются и обмениваются мнениями", - заключала дипломат.
В годовщину выхода США из ядерной сделки в мае Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов СВПД - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.
Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.
Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.
Американский военный корабль в Персидском заливе
21 августа, 03:10РИА Новости
Россия призвала все стороны конфликта в Персидском заливе к деэскалации
410000
Обсудить 0
Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровРоссияИранВ мире
Рекомендуем
Карета скорой помощи
СМИ сообщили о шести погибших в ходе протестов в Индонезии
РИА
Новости
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала угрозу США ввести морскую блокаду Венесуэлы
Королева Великобритании Елизавета II
Оппозиция попросила королеву Британии о встрече
Борис Джонсон
Джонсон заявил, что у депутатов будет время на рассмотрение вопросов Brexit
Лента
новостей
Вид на Боготу
США откроют в Колумбии временное представительство по делам Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп
Трамп хочет заключить торговое соглашение с Китаем как можно скорее
Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев
Назарбаев и Путин обсудили график встреч
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе. 25 ноября 2018
Предложения Британии не должны разрушать единый рынок, заявил Барнье
Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Франция, Германия и Великобритания призвали сохранять санкции против КНДР
Здание парламента Великобритании в Лондоне. 28 августа 2019
Джонсон объявил о приостановке работы парламента из-за Brexit
Скорая помощь в Афганистане
В Афганистане три ребенка погибли при обстреле со стороны Пакистана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил идею Франции о смягчении санкций против Ирана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал призыв Трампа бороться с ИГ* в Афганистане
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар во время встречи в Москве
Лавров и глава МИД Индии обсудят использование ВЭФ для продвижения диалога
Акция против Brexit в Лондоне
Опрос показал, сколько британцев поддерживают приостановку парламента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Лента новостейМолния