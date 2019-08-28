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РИА Новости

Назарбаев и Путин обсудили график встреч

15:28 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев
Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 28 авг – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопросы сотрудничества двух стран и график предстоящих встреч, сообщила пресс-служба Назарбаева.
"В ходе беседы собеседники с удовлетворением отметили поступательное развитие многопланового казахстанско-российского политического и торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы первого президента Казахстана.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на встрече участников заседания Евразийского межправительственного совета с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 14 августа 2017
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Согласно сообщению, наряду с этим стороны подчеркнули важность дальнейшего продвижения диалога в гуманитарной сфере, в рамках которого в сентябре текущего года пройдут Дни культуры Казахстана в России.
"Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин также обсудили график предстоящих встреч", - отмечается в сообщении.
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