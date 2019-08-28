Назарбаев и Путин обсудили график встреч

Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев

АЛМА-АТА, 28 авг – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого затронули вопросы сотрудничества двух стран и график предстоящих встреч, сообщила пресс-служба Назарбаева.

"В ходе беседы собеседники с удовлетворением отметили поступательное развитие многопланового казахстанско-российского политического и торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы первого президента Казахстана.

Согласно сообщению, наряду с этим стороны подчеркнули важность дальнейшего продвижения диалога в гуманитарной сфере, в рамках которого в сентябре текущего года пройдут Дни культуры Казахстана в России.