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РИА Новости

В Башкирии в результате ДТП погибли двое детей

15:26 28.08.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
УФА, 28 авг - РИА Новости. Салихова. Двое детей погибли в результате опрокидывания иномарки в Башкирии, их родители получили травмы, сообщает ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла около 13.00 мск в Туймазинском районе на автодороге Серафимовский-Усман-Ташлы.
"Около поселка Нижнетроицкий Nexia съехал в кювет и опрокинулся. На месте аварии погибли двое детей. Мужчина и женщина, которые тоже были в автомобиле, получили травмы, их увезли в больницу", - говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.
Другой представитель полиции рассказал РИА Новости, что в автомобиле ехала семья. "Пострадавшие - это родители погибших детей, их возраст уточняется", - сказал собеседник агентства.
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