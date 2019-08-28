В Башкирии в результате ДТП погибли двое детей

УФА, 28 авг - РИА Новости. Салихова. Двое детей погибли в результате опрокидывания иномарки в Башкирии, их родители получили травмы, сообщает ГИБДД по региону.

По данным ведомства, авария произошла около 13.00 мск в Туймазинском районе на автодороге Серафимовский-Усман-Ташлы.

"Около поселка Нижнетроицкий Nexia съехал в кювет и опрокинулся. На месте аварии погибли двое детей. Мужчина и женщина, которые тоже были в автомобиле, получили травмы, их увезли в больницу", - говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.