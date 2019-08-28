Эксперт оценил новые нормы профэтики для педагогов

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, которое сформировало Минпросвещения, является недоработанным, там мало конкретики, считает председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Ранее министерство просвещения РФ разработало примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в том числе в данном кодексе прописано о поведении учителей в интернете.

"Несмотря на то, что так долго говорили об этих новых правилах, которых ожидали, тем не менее, в них, на мой взгляд, очень мало конкретики. Даже, например, подобающий внешний вид (учителей - ред.), что это? Для одного подобающий внешний вид - это может быть декольте, для кого-то даже юбка до колена или чуть выше колена будет считаться неприличным. То есть, здесь нет четких, жестких регламентов, очень сложно будет разбирать каждый конкретный случай", - сказала РИА Новости Волынец.

По ее словам, в положении о профессиональной этике для педагогических работников "крайне пространственные формулировки". Волынец подчеркнула, что такое определение будет непонятно для молодых учителей, "данного разъяснения крайне недостаточно для того, чтобы человек, который не знает ничего об это профессии".

"Или же, например, не размещать информацию в сети интернет, которая бы как-то повредила психике детей, оценке учительской, их спокойствию. То есть, что это может быть за информация? Дети не жалуются на учителей, на учителей жалуются родители, как правило, и кого-то приводит в состояние возмущения фотография учителя в спортивном купальнике", - добавила она.

По ее мнению, положение требует доработки.

Ранее школьная учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках учитель стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Фото не понравились матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Несмотря на поддержку многих других родителей и СМИ, женщину вынудили уволиться.