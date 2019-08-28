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РИА Новости

Глава Нацбанка Грузии заявил, что не уйдет в отставку из-за обвала лари

15:23 28.08.2019
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© Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт в Грузии
Обменный пункт в Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Обменный пункт в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 28 авг – РИА Новости. Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что не собирается подавать в отставку из-за обесценивания курса лари.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 28 августа в размере 2,9415 лари. По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0016 лари. Отставку Гвенетадзе требуют представители оппозиционных партий. Они обвиняют главу Нацбанка в бездействии, которое приводит к еще большему обесцениванию национальной валюты.
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"В условиях плавающего курса абсолютно невозможно делать прогнозы по поводу курса лари. Произошедшие в последний период события создали негативные ожидания того, что валютные доходы будут более плохими, чем в других случаях, что повлияло на курс валюты",- заявил Гвенетадзе журналистам.
По его словам, 4 сентября состоится заседание комитета монетарной политики, на котором будет принято решение, принимать какие-либо действия с целью стабилизации нацвалюты или нет.
"Уходить в отставку я не собираюсь",- добавил он.
Лари неуклонно обесценивался с начала акций протеста в Тбилиси и ввода Россией туристического эмбарго. Если официальный курс Нацбанка Грузии на 21-22 июня составлял 2,78 лари за доллар, то к 1 августа он достиг антирекорда - 2,97 лари. То есть, суммарно лари по отношению к доллару обесценился на 6,4%.
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Коба ГвенетадзеГрузияЭкономика
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