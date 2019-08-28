Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T15:26Z
https://ria.ru/20190828/1557997432.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155693/80/1556938061_0:130:2000:1255_1036x0_80_0_0_3e2ecdb2f6481380eda183a9cd3248bd.jpg
РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Глава Якутии считает необходимым строительство культурного кластера

15:26 28.08.2019
15
© Фото предоставлено пресс-службой Главы ЯкутииГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© Фото предоставлено пресс-службой Главы Якутии
ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Арктический центр культуры и эпоса с филармонией, стоимость которого оценивается в 18,5 миллиарда рублей, необходим республике, заявил глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что власти региона планируют строительство в городе Якутске культурного кластера, стоимость которого оценивается в 18,5 миллиарда рублей, что дороже расходов на возведение московского парка "Зарядье".
В среду Николаев ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире в соцсетях.
"Вокруг строительства культурного центра много домыслов… Такой объект нам необходим. Новую и современную Якутию могут построить только культурные люди. Без строительства таких больших и важных объектов, проектов мирового уровня, культура республики развиваться не может. А у якутской культуры есть потенциал прогреметь на весь мир", - отметил он.
Балет Петра Чайковского Щелкунчик с эффектами 3D в Томске
31 июля, 10:40РИА Недвижимость
Власти Якутии могут построить филармонию за 17 млрд рублей
Николаев подчеркнул, что сумма включает в себя строительство, обслуживание и благоустройство территории.
"Проект оценивается более чем в 18 миллиардов рублей. Сумма крупная, но, если сопоставлять с другими объектами, то она вполне оптимальная", — заключил он.

Другие новости региона читайте здесь>>

000000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Новости культурыАйсен НиколаевЯкутияЯкутскОбщество
Рекомендуем
Участник экономического форума на острове Русский во Владивостоке
Посетители павильона Якутии на выставке ВЭФ смогут выиграть бриллианты
РИА
Новости
Чебоксары
Проект из Чувашии вышел в финал Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT. 2019"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев призвал продолжить оказывать поддержку российским вузам
Производство колбасы из оленины
Китай заинтересован в поставках оленины из Якутии
Лента
новостей
Автомеханик
ГИБДД предложила ввести в школах уроки по автоделу
Банкноты номиналом 5000 рублей
Власти Чувашии направят более 41 млн рублей на жилье для ветеранов ВОВ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Правительство планирует реализовать большой пакет мер поддержки рождаемости
Листы с денежными купюрами
В малый и средний бизнес в Оренбуржье инвестируют более 2 миллиардов рублей
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медведев рассказал о планах провести всероссийскую диспансеризацию
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский у здания апелляционного суда Киева
"Я ждал этого решения больше года": освобождение Кирилла Вышинского
Бурый медведь
Жителей Кузбасса призвали изучить правила поведения при встрече с медведем
Михаил Абызов в суде
В СК оценили доходы Абызова от незаконного бизнеса
Страховой полис ОСАГО
Штрафовать за выявленное камерами отсутствие ОСАГО начнут в 2020 году
Врачи
Власти Свердловской области рассказали о зарплате медиков в регионе
Запуск ракет в КНДР
В Японии заявили, что КНДР создает ракеты, способные прорвать системы ПРО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Лента новостейМолния