Глава Якутии считает необходимым строительство культурного кластера

ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Арктический центр культуры и эпоса с филармонией, стоимость которого оценивается в 18,5 миллиарда рублей, необходим республике, заявил глава Якутии Айсен Николаев в прямом эфире в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что власти региона планируют строительство в городе Якутске культурного кластера, стоимость которого оценивается в 18,5 миллиарда рублей, что дороже расходов на возведение московского парка "Зарядье".

В среду Николаев ответил на вопросы жителей республики в прямом эфире в соцсетях.

"Вокруг строительства культурного центра много домыслов… Такой объект нам необходим. Новую и современную Якутию могут построить только культурные люди. Без строительства таких больших и важных объектов, проектов мирового уровня, культура республики развиваться не может. А у якутской культуры есть потенциал прогреметь на весь мир", - отметил он.

Николаев подчеркнул, что сумма включает в себя строительство, обслуживание и благоустройство территории.

"Проект оценивается более чем в 18 миллиардов рублей. Сумма крупная, но, если сопоставлять с другими объектами, то она вполне оптимальная", — заключил он.