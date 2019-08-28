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РИА Новости

Племянница Скрипаля усомнилась в правдивости слов дяди о состоянии здоровья

15:22 28.08.2019 (обновлено: 15:31 28.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПлемянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль во время пресс-конференции. 4 марта 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль по итогам последнего телефонного разговора с ним рассказала, что у него по-прежнему сохраняются проблемы со здоровьем, но усомнилась в правдивости слов дяди.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль на пресс-конференции в Москве на тему: Британия vs ГРУ: Новые факты в деле Скрипалей
Вчера, 15:00РИА Новости
Племянница Скрипаля считает, что Джонсон запретил дяде общаться с семьей
Ранее Виктория Скрипаль заявила РИА Новости, что последний раз на связь с семьей дядя выходил 26 июня.
"Он сказал, что у него все более или менее хорошо, но со здоровьем все равно остаются большие проблемы, потому что стома так у него до сих пор и стоит в горле. Он каждый месяц проходит обследование в одном из госпиталей Великобритании", - рассказала Скрипаль об этом звонке в среду журналистам в Москве.
Она отметила, что семья по-прежнему не знает, где конкретно в Великобритании находится Сергей Скрипаль, и им так и не удалось получить визу, чтобы увидеться с родными.
"Почему не допускают до Скрипалей, потому что там этого (последствия отравления – ред.) ничего этого практически нет. Я не могу сказать, вступили они в сговор – не вступили они в сговор. Я этого не вижу, я этого не знаю. Но человек, у которого стома стоит в горле, разговаривает с очень большой хрипотцой. А здесь человек говорит в силу своих возрастных изменений в голосе. Он не говорит с явным хрипом. Он говорит, как будто у него простуда, будто у него горло немного раздражается. Нет (впечатления), что сделали какую-то операцию", - считает Скрипаль.
Она напомнила, что когда всем продемонстрировали видеозапись дочери Сергея Скрипаля Юлии и все увидели ее отметку от стомы, то врачи поставили под сомнение все поставленные диагнозы.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
26 августа, 08:16Акценты
Вступил в силу второй пакет санкций по "делу Скрипалей". Что под запретом?Вашингтон ввел новые ограничительные меры, которые он связывает с "делом Скрипалей".
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Виктория СкрипальСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейГлавное разведывательное управление РФВеликобританияМоскваРоссияВ мире
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