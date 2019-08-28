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РИА Новости

Американская телеведущая сравнила темнокожего коллегу с гориллой

15:42 28.08.2019 (обновлено: 18:38 28.08.2019)
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Телеведущая назвала темнокожего коллегу гориллой
Телеведущая назвала темнокожего коллегу гориллой
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Телеведущая американского канала KOCO 5 News Алекс Хаусден сравнила своего коллегу Джейсона Хэкетта с гориллой в прямом эфире и разозлила пользователей Сети.
Ведущие комментировали сюжет о детеныше гориллы в зоопарке города Оклахомы. Хаусден умилилась животному и, обратившись к Хэккету, отметила: "Похож на тебя". На что мужчина ответил: "Да, есть что-то общее".
Отрывок телеэфира опубликовали на фейсбуке, после чего последовали гневные комментарии пользователей, заявивших, что в такое поведение сложно поверить.
Как сообщает издание Insider, Хаусден позже назвала свою реплику опрометчивой. Она попросила прощения у напарника и зрителей, отметив, что понимает, как могла своими словами задеть людей.
Джейсон Хэкетт принял извинения от коллеги и заявил, что ее комментарий глубоко ранил не только его, но остальных представителей темнокожего сообщества.
Журналист отметил, что этот случай может "послужить всем уроком" и люди должны понять, что "слова имеют вес".
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ОклахомаСШАВ мире
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Политкорректней было сказать: "На тебя СОВСЕМ не похож!"
28 августа, 15:46
Naum Vygodsky
22260001
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