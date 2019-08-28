Американская телеведущая сравнила темнокожего коллегу с гориллой

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Телеведущая американского канала KOCO 5 News Алекс Хаусден сравнила своего коллегу Джейсона Хэкетта с гориллой в прямом эфире и разозлила пользователей Сети.

Ведущие комментировали сюжет о детеныше гориллы в зоопарке города Оклахомы. Хаусден умилилась животному и, обратившись к Хэккету, отметила: "Похож на тебя". На что мужчина ответил: "Да, есть что-то общее".

Отрывок телеэфира опубликовали на фейсбуке, после чего последовали гневные комментарии пользователей, заявивших, что в такое поведение сложно поверить.

Как сообщает издание Insider , Хаусден позже назвала свою реплику опрометчивой. Она попросила прощения у напарника и зрителей, отметив, что понимает, как могла своими словами задеть людей.

Джейсон Хэкетт принял извинения от коллеги и заявил, что ее комментарий глубоко ранил не только его, но остальных представителей темнокожего сообщества.