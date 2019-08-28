Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T15:17Z
https://ria.ru/20190828/1557997114.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_eae069d67623f7e316258bc15551123a.jpg
РИА Новости

Штрафовать за выявленное камерами отсутствие ОСАГО начнут в 2020 году

15:17 28.08.2019
700
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Водителям без полисов ОСАГО, которых вычислили по камерам, начнут штрафовать в первом квартале 2020 года, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер РФ Максим Акимов.
Он уточнил, что на данный момент уведомления об отсутствии полисов ОСАГО получили уже более 5,5 тысяч владельцев автомобилей, которых вычислили камеры.
"Пока уведомления, но в первом квартале следующего года мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут буквально означать формирование штрафов, сформированных опять же в автоматическом режиме, за выезд без обладания полисов",- сказал он.
Вице-премьер выразил надежду, что эта мера позволит пресечь практику выезда на дорогу автомобилей без ОСАГО.
"Это важная мера, которая должна привести к тому, что у нас по дорогам лица, не застраховавшие свою ответственность как владельцы автотранспортного средства, не будут и не должны принимать участия в движении",- сказал он.
Водитель автомобиля
Вчера, 14:22РИА Новости
Эксперт призвал ужесточить наказание за необоснованные штрафы автолюбителям
ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали тестировать в Москве системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Работа над проектом велась более года, одной из главных проблем была сверка баз данных ГИБДД, где содержится информация о зарегистрированных транспортных средствах, и РСА, располагающего данными о полисах ОСАГО. В это время между базами велся взаимный обмен.
6020012
Обсудить 0
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)ОСАГОГИБДД МВД РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
РИА
Новости
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Лента
новостей
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Подростка, убившего семью под Ульяновском, посмертно проверят психиатры
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Полиция
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания
Ирина Козлова с депутатом Дмитрием Иониным, к которому она обратилась за помощью
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Александр Друзь
СМИ: Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Церемония присвоения площади, расположенной перед Домом правительства в центре Донецка, имени первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко
Площадь в центре Донецка назвали именем Александра Захарченко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Лента новостейМолния