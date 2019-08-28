Штрафовать за выявленное камерами отсутствие ОСАГО начнут в 2020 году

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Водителям без полисов ОСАГО, которых вычислили по камерам, начнут штрафовать в первом квартале 2020 года, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер РФ Максим Акимов.
Он уточнил, что на данный момент уведомления об отсутствии полисов ОСАГО получили уже более 5,5 тысяч владельцев автомобилей, которых вычислили камеры.
"Пока уведомления, но в первом квартале следующего года мы планируем, это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут буквально означать формирование штрафов, сформированных опять же в автоматическом режиме, за выезд без обладания полисов",- сказал он.
Вице-премьер выразил надежду, что эта мера позволит пресечь практику выезда на дорогу автомобилей без ОСАГО.
"Это важная мера, которая должна привести к тому, что у нас по дорогам лица, не застраховавшие свою ответственность как владельцы автотранспортного средства, не будут и не должны принимать участия в движении",- сказал он.
ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали тестировать в Москве системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Работа над проектом велась более года, одной из главных проблем была сверка баз данных ГИБДД, где содержится информация о зарегистрированных транспортных средствах, и РСА, располагающего данными о полисах ОСАГО. В это время между базами велся взаимный обмен.