Новая российская станция "Восток" в Антарктиде будет безотходной

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Новая зимовочная станция "Восток", которая будет сдана в эксплуатацию в 2023 году, должна иметь безотходную систему жизнедеятельности и обеспечивать возможность проживания 15 человек в зимний период, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева.

"В соответствии с техническим заданием новый комплекс должен отвечать следующим требованиям: возможность проживания до 15 человек в зимний сезон и 35 – в летний, безопасную эксплуатацию и резервирование систем жизнеобеспечения, современное медицинское обеспечение и безотходную систему жизнедеятельности", - говорится в сообщении.

Как ранее уточняло Минприроды, первая часть модулей будет доставлена со станции "Прогресс" на новую станцию "Восток" в 2021 году. Пусконаладочные работы планируется начать в 2022 году. Зимовочный комплекс будет состоять из пяти модулей общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров, где разместятся зоны для жилья и отдыха, лаборатория, электростанция и гараж. Ввести станцию "Восток" в эксплуатацию планируется в 2023 году. Создание новой зимовочной станции обойдется России в 9,82 миллиарда рублей.