В Госдуме освобождение Вышинского назвали малым шагом со стороны Зеленского

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является позитивным действием, которого вряд ли можно было ожидать от Петра Порошенко, однако это лишь "малый шаг" со стороны президента Владимира Зеленского, за которым должны последовать семимильные шаги, в частности по минским соглашениям, считают депутаты Госдумы.

Киевский апелляционный суд в среду решил освободить Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Вышинского обязали по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

Малые шаги

"Мне кажется, этот факт освобождения сегодняшнего, он очень позитивный. Потому что долгое время разыгрывали эту карту... Не нужно политизировать этот факт, но при этом то, что Зеленский это делает, это очень позитивно", - сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников РИА Новости.

По мнению главы думского комитета, решение об освобождении Вышинского наверняка было принято под влиянием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, с которыми ранее у украинского лидера состоялись встречи. По итогам этих встреч, считает парламентарий, Украина сделала первые шаги.

"Это пока малые шаги, а надо (будет ещё сделать шаги) по минскому соглашению, а там семимильные шаги. Но пока хотя бы в малых шагах начать", - сказал Калашников.

Стимул

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков также считает, что освобождение Вышинского – позитивный факт, если бы президентом Украины оставался Порошенко, это вряд ли было бы возможно.

"На самом деле это решение нужно воспринимать как позитивный факт. Я думаю, что в случае, если бы Порошенко оставался президентом, мы вряд ли бы дождались такого развития событий", - сказал Новиков РИА Новости.

По его мнению, одно подобное решение, которое касается конкретного гражданина, не может вызвать кардинальную смену российско-украинских отношений. "Но, тем не менее, в той ситуации, которая сегодня сложилась между нашими странами, каждый добрый сигнал может быть стимулом для последующих шагов. И это было бы абсолютно логично, если такие шаги последовали", - сказал депутат.

Он считает, что если Зеленский пришёл в политику всерьёз и надолго, то он должен понимать и чувствовать настроения людей, прежде всего, тех, кто оказал ему доверие, поддержав на прошедших выборах и надеясь на смену политического курса.

"И если Зеленский будет отвечать этой потребности, абсолютно однозначно выраженной большинством голосов на прошедших выборах, то я думаю, что, может быть, не так быстро, преодолевая сопротивление элит, преодолевая внутреннюю олигархию, сопротивление западных спонсоров украинских властей, но можно будет очень многое поправить в наших взаимоотношениях. И в этом случае я уверен, что и Россия и Украина очень сильно выиграют", - добавил первый зампред думского комитета.

Преодоление конфронтации

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин надеется, что освобождение из-под стражи Вышинского положит начало преодолению конфронтации между Россией и Украиной.

"Искренне приветствуем положительные изменения в ходе дела Кирилла Вышинского, которое с момента открытия носило явно несправедливый и ангажированный характер", - сказал Левин журналистам.

По его словам, события показывают, что непростой диалог между странами может развиваться в конструктивном направлении. "Будем надеяться, что это начало нелегкого процесса преодоления конфронтации между Россией и Украиной", - добавил глава думского комитета.

Дело Вышинского

Вышинский находился под стражей более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.