Медведев рассказал о планах провести всероссийскую диспансеризацию

ГОРКИ, 28 авг - РИА Новости. Власти России продолжат вкладывать средства в борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в ближайшие два года будет проведена масштабная диспансеризация, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Серьезные силы и деньги продолжим вкладывать в борьбу с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проведем в ближайшие два года масштабную всероссийскую диспансеризацию - решение об этом также было принято", - заявил Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-22 годов.

Премьер также подчеркнул, что будет продолжена работа по укреплению первичного звена здравоохранения - это поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. Не так давно у президента состоялось совещание на эту тему, напомнил он.