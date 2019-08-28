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РИА Новости

Медведев рассказал о планах провести всероссийскую диспансеризацию

15:05 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
ГОРКИ, 28 авг - РИА Новости. Власти России продолжат вкладывать средства в борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в ближайшие два года будет проведена масштабная диспансеризация, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Серьезные силы и деньги продолжим вкладывать в борьбу с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проведем в ближайшие два года масштабную всероссийскую диспансеризацию - решение об этом также было принято", - заявил Медведев на совещании о расходах федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-22 годов.
Премьер также подчеркнул, что будет продолжена работа по укреплению первичного звена здравоохранения - это поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты. Не так давно у президента состоялось совещание на эту тему, напомнил он.
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"Задача поставлена разработать региональные программы модернизации первичной медико-санитарной помощи и, конечно, что самое сложное - найти источники финансирования или софинансирования для этого. Предложения на эту тему готовятся", - сообщил Медведев.
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