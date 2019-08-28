Рогозин мог бы полететь в космос на корабле "Федерация", считают в ЦПК

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Новый российский космический корабль "Федерация" позволит увеличить рост космонавтов, которые смогут на нем полететь, в том числе поместится и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, сообщил глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что не сможет полететь в космос, поскольку не подходит по росту.
"Новый корабль, который на стенде Ракетно-космической корпорации "Энергия" представлен, он с расширенными антропометрическим данными. Только я думаю, вы вывод сделаете неправильный, что их под генерального директора расширили", - сказал журналистам на авиакосмическом салоне МАКС-2019 Власов.
По его словам, для нового корабля параметры отбора космонавтов будут расширены.
"Космонавты становятся выше", - сказал он.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
20 августа, 14:31РИА НовостиРогозин планирует отправить роботов покорять Эльбрус