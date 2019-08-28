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РИА Новости

Рогозин мог бы полететь в космос на корабле "Федерация", считают в ЦПК

15:00 28.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Новый российский космический корабль "Федерация" позволит увеличить рост космонавтов, которые смогут на нем полететь, в том числе поместится и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, сообщил глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что не сможет полететь в космос, поскольку не подходит по росту.
"Новый корабль, который на стенде Ракетно-космической корпорации "Энергия" представлен, он с расширенными антропометрическим данными. Только я думаю, вы вывод сделаете неправильный, что их под генерального директора расширили", - сказал журналистам на авиакосмическом салоне МАКС-2019 Власов.
По его словам, для нового корабля параметры отбора космонавтов будут расширены.
"Космонавты становятся выше", - сказал он.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
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Центр подготовки космонавтовРоскосмосДмитрий РогозинРИА Наука
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