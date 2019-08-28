Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T15:00Z
https://ria.ru/20190828/1557996134.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:99:1920:1179_1036x0_80_0_0_7b8fd872f4ef9f2ede8fbf53f49cd7de.jpg
РИА Новости

Российские космонавты будут летать на американских космических кораблях

15:00 28.08.2019
10990
CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Российские космонавты начнут летать на американских коммерческих космических кораблях по обмену после ввода тех в эксплуатацию, сообщил журналистам первый заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
"Вопрос в принципе решён о взаимном обмене в составах экипажей. Когда американская сторона свой космический корабль в эксплуатацию введет, то одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Олег Кононенко
Вчера, 14:37РИА Новости
Кононенко прокомментировал возможность замены космонавтов на роботов
В США разрабатываются пилотируемые корабли Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX. Ранее Роскосмос заявлял, что полеты не начнутся до тех пор, пока не удостоверится в их безопасности.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
22 августа, 15:40РИА Новости
Рогозин отказался лететь на МКС из-за высокого роста
252132680
Обсудить 19
Космос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXМосковская областьРоссияСШАРИА Наука
Популярные комментарии
Кто-то сомневался? Ещё немного осталось когда царь скажет что американские корабли выгоднее, а с экономленные деньги можно отправить на благотворительность через офшорный счёт.
28 августа, 15:04
ХоХочу официально заявить, что
21202015
Думайте за кого будите голосовать на выборах)
28 августа, 15:46
Сосед Соседов
810005
Рекомендуем
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
РИА
Новости
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Восстановление византийского монастыря Дафни после землетрясения
"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Лента
новостей
Медсестры транспортируют пациента в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии РФ в Хабаровске
Мать погибшей в Турции девочки из России прокомментировала трагедию
Фигура высшего пилотажа плоский штопор в исполнении Су-57
"Плоский штопор" в исполнении Су-57 сняли на видео
Скорая помощь на улице Стамбула
Отец погибшей в Турции девочки из России прокомментировал ее смерть
Эсминец ВМС США
СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Полиция
В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена здания
Ирина Козлова с депутатом Дмитрием Иониным, к которому она обратилась за помощью
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Александр Друзь
СМИ: Друзь сбил велосипедиста в центре Петербурга
Церемония присвоения площади, расположенной перед Домом правительства в центре Донецка, имени первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александра Захарченко
Площадь в центре Донецка назвали именем Александра Захарченко
Выйти из суда и вздохнуть широко грудью: суд освободил Кирилла Вышинского
Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского из-под стражи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
Лента новостейМолния