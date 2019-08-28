Российские космонавты будут летать на американских космических кораблях

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 28 авг - РИА Новости. Российские космонавты начнут летать на американских коммерческих космических кораблях по обмену после ввода тех в эксплуатацию, сообщил журналистам первый заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

"Вопрос в принципе решён о взаимном обмене в составах экипажей. Когда американская сторона свой космический корабль в эксплуатацию введет, то одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот", - сказал он на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

В США разрабатываются пилотируемые корабли Starliner производства Boeing и Crew Dragon (Dragon 2) компании SpaceX. Ранее Роскосмос заявлял, что полеты не начнутся до тех пор, пока не удостоверится в их безопасности.