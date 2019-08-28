В Новосибирске завершили поисковые работы на месте обрушения

КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Специалисты завершили поисковые работы на месте обрушения стены здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба губернатора.

"Поисковые работы завершены, трое человек из 13 находившихся на месте обрушения погибли, один находится в больнице. На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС. Следственный комитет проводит расследование", – цитирует пресс-служба заместителя губернатора Сергея Сёмку.

Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Погибли три человека. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.