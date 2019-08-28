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РИА Новости

В Новосибирске завершили поисковые работы на месте обрушения

14:53 28.08.2019
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© Фото : МЧС России по Новосибирской областиВ Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
В Новосибирске на рабочих обрушилась стена строящегося здания
© Фото : МЧС России по Новосибирской области
КРАСНОЯРСК, 28 авг - РИА Новости. Специалисты завершили поисковые работы на месте обрушения стены здания в Новосибирске, в результате которого погибли три человека, сообщает пресс-служба губернатора.
"Поисковые работы завершены, трое человек из 13 находившихся на месте обрушения погибли, один находится в больнице. На месте работали инспекция по труду, прокуратура, заказчики работ реконструкции, медики, а также психологи МЧС. Следственный комитет проводит расследование", – цитирует пресс-служба заместителя губернатора Сергея Сёмку.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Погибли три человека. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на месте обрушения перекрытий в строящемся здании в Новосибирске
Вчера, 14:31РИА Новости
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Обрушение здания в НовосибирскеМЧС РФНовосибирскПроисшествия
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