СМИ сообщили о шести погибших в ходе протестов в Индонезии

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли в среду в результате стрельбы сотрудников сил безопасности Индонезии по участникам протестов в индонезийской провинции Папуа, передает Шесть человек погибли в среду в результате стрельбы сотрудников сил безопасности Индонезии по участникам протестов в индонезийской провинции Папуа, передает агентство Рейтер.

По его данным, о гибели шестерых человек сообщил житель провинции, при этом те же цифры приводит местный новостной портал. Отмечается, что местный житель сообщил, что речь идет также о многих раненых.

Bendera bintang kejora dikibarkan mahasiswa Papua yg menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, (28-Agustus-2019)



Aksi llong march dr Mabes TNI AD hingga Istana Merdeka Jakarta.https://t.co/T3xxKuwgz6 pic.twitter.com/dUOYQYkX0W — Zulkifli Lubis (@Zulkifllubis71) August 28, 2019

При этом официальный представитель полиции Деди Прасетио заявил, что сообщения о гибели протестующих являются "провокацией". По его словам, в результате беспорядков погиб один военнослужащий, трое сотрудников полиции пострадали. "Силы безопасности пытаются контролировать ситуацию с безопасностью в регионе", - сказал Прасетио.

Протесты и связанные с ними беспорядки начались в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа на прошлой неделе после того, как в социальных сетях распространились сообщения о нападениях на студентов-папуасов в городах других провинций страны – восточной Явы и Западного Сулавеси. Местные СМИ сообщали, что, если верить постам в соцсетях, нападавшие на папуасов в общежитии одного из университетов в провинции Западный Сулавеси называли жителей Папуа и Западного Папуа "обезьянами" и требовали их исключения из университетов и иных учебных заведений, в которых преподавание ведется на индонезийском языке.