СМИ сообщили о шести погибших в ходе протестов в Индонезии

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шесть человек погибли в среду в результате стрельбы сотрудников сил безопасности Индонезии по участникам протестов в индонезийской провинции Папуа, передает агентство Рейтер.
По его данным, о гибели шестерых человек сообщил житель провинции, при этом те же цифры приводит местный новостной портал. Отмечается, что местный житель сообщил, что речь идет также о многих раненых.
Bendera bintang kejora dikibarkan mahasiswa Papua yg menggelar aksi di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, (28-Agustus-2019)— Zulkifli Lubis (@Zulkifllubis71) August 28, 2019
Aksi llong march dr Mabes TNI AD hingga Istana Merdeka Jakarta.https://t.co/T3xxKuwgz6 pic.twitter.com/dUOYQYkX0W
При этом официальный представитель полиции Деди Прасетио заявил, что сообщения о гибели протестующих являются "провокацией". По его словам, в результате беспорядков погиб один военнослужащий, трое сотрудников полиции пострадали. "Силы безопасности пытаются контролировать ситуацию с безопасностью в регионе", - сказал Прасетио.
Протесты и связанные с ними беспорядки начались в индонезийских провинциях Папуа и Западное Папуа на прошлой неделе после того, как в социальных сетях распространились сообщения о нападениях на студентов-папуасов в городах других провинций страны – восточной Явы и Западного Сулавеси. Местные СМИ сообщали, что, если верить постам в соцсетях, нападавшие на папуасов в общежитии одного из университетов в провинции Западный Сулавеси называли жителей Папуа и Западного Папуа "обезьянами" и требовали их исключения из университетов и иных учебных заведений, в которых преподавание ведется на индонезийском языке.
Протестующие в Папуа и Западном Папуа заявляют о своей готовности продолжать акцию до тех пор, пока в стране не прекратится дискриминация папуасов по этническому признаку. По мнению представителей сил безопасности Индонезии, причиной массовых выступлений в восточной части страны стали "подстрекательские" и часто "не соответствующие действительности" сообщения в социальных сетях о нападениях на папуасов и об этнических столкновениях между папуасами и представителями других национальностей в центральных провинциях страны.