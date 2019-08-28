В Волгоградской области десятерых депутатов лишили полномочий

ВОЛГОГРАД, 28 авг — РИА Новости. Десять депутатов Старополтавского района Волгоградской области досрочно лишились полномочий из-за недостоверных сведений о доходах, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что десять депутатов из трех сельских поселений Старополтавского района предоставили неверные сведения о своих доходах за 2018 год. Прокуратура направила соответствующие представления в сельсоветы.
"По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования решениями вышеуказанных представительных органов местного самоуправления досрочно прекращены полномочия десяти депутатов", — говорится в сообщении.