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РИА Новости

В Волгоградской области десятерых депутатов лишили полномочий

14:48 28.08.2019 (обновлено: 18:24 28.08.2019)
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 28 авг — РИА Новости. Десять депутатов Старополтавского района Волгоградской области досрочно лишились полномочий из-за недостоверных сведений о доходах, сообщает в среду пресс-служба прокуратуры региона.
По данным ведомства, в ходе прокурорской проверки выяснилось, что десять депутатов из трех сельских поселений Старополтавского района предоставили неверные сведения о своих доходах за 2018 год. Прокуратура направила соответствующие представления в сельсоветы.
"По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования решениями вышеуказанных представительных органов местного самоуправления досрочно прекращены полномочия десяти депутатов", — говорится в сообщении.
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