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РИА Новости

ГУМВД: казаки, участвовавшие в драке в Геленджике, не были на службе

14:48 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полиция. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Казаки, участвовавшие в попавшей на видео потасовке в Геленджике, не являлись дружинниками и не находились на службе, сообщила врио заместителя начальника управления охраны общественного порядка ГУМВД по Краснодарскому краю Марина Ковалева.
На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором группа казаков избивает мужчину. В комментарии к ролику утверждается, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования дня города. Как отмечает автор сообщения, мужчина попросил казаков сделать совместную фотографию. Получив отказ, он продолжил настаивать на своем, что привело к потасовке. Городская полиция организовала проверку инцидента.
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"Казачество входит в число народных дружин. Они несут службу только с сотрудниками полиции… Есть казаки реестровые, которые непосредственно входят в наш актив, в реестр народных дружин, а есть просто казаки… Это были нереестровые казаки", - сообщила на пресс-конференции Ковалева, отметив, что казаки-дружинники оказывают значительное содействие полиции в охране общественного порядка.
Казаки также провели разбор ситуации. На сайте Кубанского казачьего войска (ККВ) сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проявил хамство, допустил "оскорбительные высказывания, не приемлемые для любого мужчины и казака". Возмущенные казаки предложили молодому человеку прекратить такое поведение, но тот продолжал оскорблять их, отмечается в релизе.
По данным ККВ, один из казаков потребовал от молодого человека отойти от лавочки и попытался отвести его в сторону, однако молодой человек нанес казаку удар по лицу, спровоцировав ответные действия. В целях недопущения развития противоправных действий, а также защиты окружающих находившиеся рядом казаки задержали агрессивного молодого человека до прибытия сотрудников полиции, приводит пресс-служба войска позицию ККВ.
Как уточнили агентству в пресс-службе регионального главка МВД, в настоящее время проверка по поводу инцидента продолжается, заявления друг на друга подали обе стороны конфликта.
Кубанское казачье войско - часть казачества Российском империи, населявшая территорию современного Краснодарского края, а также других регионов юга страны. Войско было образовано преимущественно потомками выходцев из казачьего Войска Запорожского. В настоящее время кубанские казаки имеют статус общественной организации.
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