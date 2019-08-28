ГУМВД: казаки, участвовавшие в драке в Геленджике, не были на службе

КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Казаки, участвовавшие в попавшей на видео потасовке в Геленджике, не являлись дружинниками и не находились на службе, сообщила врио заместителя начальника управления охраны общественного порядка ГУМВД по Краснодарскому краю Марина Ковалева.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором группа казаков избивает мужчину. В комментарии к ролику утверждается, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования дня города. Как отмечает автор сообщения, мужчина попросил казаков сделать совместную фотографию. Получив отказ, он продолжил настаивать на своем, что привело к потасовке. Городская полиция организовала проверку инцидента.

"Казачество входит в число народных дружин. Они несут службу только с сотрудниками полиции… Есть казаки реестровые, которые непосредственно входят в наш актив, в реестр народных дружин, а есть просто казаки… Это были нереестровые казаки", - сообщила на пресс-конференции Ковалева, отметив, что казаки-дружинники оказывают значительное содействие полиции в охране общественного порядка.

Казаки также провели разбор ситуации. На сайте Кубанского казачьего войска (ККВ) сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и проявил хамство, допустил "оскорбительные высказывания, не приемлемые для любого мужчины и казака". Возмущенные казаки предложили молодому человеку прекратить такое поведение, но тот продолжал оскорблять их, отмечается в релизе.

По данным ККВ, один из казаков потребовал от молодого человека отойти от лавочки и попытался отвести его в сторону, однако молодой человек нанес казаку удар по лицу, спровоцировав ответные действия. В целях недопущения развития противоправных действий, а также защиты окружающих находившиеся рядом казаки задержали агрессивного молодого человека до прибытия сотрудников полиции, приводит пресс-служба войска позицию ККВ.

Как уточнили агентству в пресс-службе регионального главка МВД, в настоящее время проверка по поводу инцидента продолжается, заявления друг на друга подали обе стороны конфликта.