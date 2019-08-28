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РИА Новости

В Харьковской области избили журналиста канала "112 Украина"

14:47 28.08.2019
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© Фото : телеканал "112 Украина"Логотип телеканала "112 Украина"
Логотип телеканала 112 Украина
© Фото : телеканал "112 Украина"
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области, и избили журналиста Олега Решетняка.
Автомобиль съемочной группы заблокировали и пробили колеса, угрожая физической расправой. Журналист телеканала вызвал полицию, которая на вызов приехала, но вмешиваться не стала. В данный момент группа ожидает приезда спецподразделения КОРД (подразделение Национальной полиции Украины для решения чрезвычайных ситуаций, уровень которых является настолько высоким и сложным, что может превысить возможности сил оперативного реагирования или оперативно-розыскных подразделений). Журналист Олег Решетняк вышел в эфир, где описал ситуацию, однако его заметили, отобрали камеру и избили.
"Мы снимали одно из хозяйств, подняли квадрокоптер для того, чтобы увидеть масштаб всего производства леса, после чего выбежали работники, агрессивный юрист. Сейчас полностью спущены колеса, машина заблокирована. По нашей информации, уже выехала группа КОРДа. Они (нападавшие - ред.) требуют от нас флэш-накопители, на которые мы сохранили наши видеоматериалы, мы отказываемся их отдавать. Нам постоянно угрожают расправой, ругаются. Стоит машина с европейскими номерами перекрыла дорогу, колеса спустили", - приводит слова журналиста телеканал "112 Украина".
Сотрудники канала добавили, что не могут связаться с журналистом.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
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