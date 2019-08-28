Рэп-группа Onyx пообещала удивить публику во второй день Rap Koktebel

Американский рэпер, участник группы Onyx Кирк Джонс (Sticky Fingaz) во время пресс-конференции на фестивале Rap Koktebel – 2019 в Крыму

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 28 авг - РИА Новости. Американская хардкор-рэп группа Onyx, являющаяся одной из самых влиятельных и успешных в истории хип-хопа, приехала на фестиваль Rap Koktebel и пообещала удивить публику.

"Во-первых, надо сразу сказать, что мы здесь уже третий раз, и мы уже хорошо знакомы с местной хип-хоп культурой, также как и вы знаете про хип-хоп из Бруклина, мы знаем про хип-хоп из Крыма", - поделился с журналистами участник группы Кирк Джонс (Sticky Fingaz).

По словам хип-хоп исполнителей, они уже успели в своей карьере поработать с российскими музыкантами, среди которых Blvck Jesus и Guf.

"Первый день фестиваля прошёл круто, все было здорово и отлично. Энергия, музыка, всем выступающим - огромное уважение, но сегодня будет ещё круче! Мы сегодня объединим все 25 лет нашей карьеры в шоу, это будет хардкор с хип-хопом, и мы - короли этого рэпа", - рассказал второй участник группы Фред Ли Скраггс-младший (Fredro Starr).

Группа Onyx пообещала удивить публику предстоящим выступлением, подготовив сюрпризы для любителей рэпа.

"Звук как раз самое то, это круто, мы прокачаем пляж, и будет у нас пляжная вечеринка", - заключил Джонс, пообещав нырять со сцены в море.

Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев после того, как в 2018 году поднялись дискуссии вокруг рэп-культуры в российском обществе на фоне скандалов вокруг срыва выступлений некоторых рэп-исполнителей. Организацией фестиваля занимается компания "Красный квадрат".