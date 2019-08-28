Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T14:55Z
https://ria.ru/20190828/1557995009.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/73207/81/732078114_0:0:3007:1692_1036x0_80_0_0_9478962bc407d7b72565549ca0181823.jpg
РИА Новости

Россияне рассказали, сколько потратят на подготовку детей к школе

14:42 28.08.2019 (обновлено: 14:55 28.08.2019)
1118
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПодготовка к школе
Подготовка к школе
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Подготовка к школе. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сумма расходов на подготовку ребенка к школе выросла вдвое за два года, при этом за последние пять лет обучения своих детей гражданам приходилось оплачивать за свой счет чаще всего учебники и другие учебно-методические материалы, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян (47%), у кого есть дети или внуки школьного возраста и которые планируют покупки перед учебой.
Почти у половины россиян (47%) есть дети и внуки школьного возраста, у 53% - нет, отмечает ВЦИОМ.
"В целом сумма средних планируемых или совершенных расходов на подготовку ребенка к школе за последние два года увеличилась более чем в два раза и составила, по мнению тех, кто отправляет в этом году детей или внуков в школу, 26 986 руб. (против 12 745 руб. в 2017 г.). Причем с ростом доли тех, кто планирует или уже потратился на покупку школьной формы и школьной сумки/рюкзака, наиболее существенно выросли размеры планируемых или совершенных трат именно по этим пунктам. Так, в среднем на комплект школьной формы (с учетом спортивной формы и обуви) в этом году респонденты планируют потратить 13 431 руб., что практически в два раза больше, чем два года назад. А среднюю стоимость школьной сумки или рюкзака оценивают в 3 119 руб. (1 785 руб. в 2017 г.)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.
Подготовка школьников к новому учебному году
Вчера, 11:18РИА Новости
Сбербанк подсчитал расходы россиян на подготовку детей к школе в 2019 году
Помимо этого за последние пять лет обучения в школе своих детей респондентам приходилось оплачивать за свой счет чаще всего учебники и другие учебно-методические материалы (26%), что на 8% выше показателей 2013 года, также они самостоятельно платили за школьную форму (24%), ремонт школьных помещений (18%), подарки учителям (14%) и дополнительные занятия по основным предметам (12%).
Как указано в опросе, 76% из тех, у кого есть дети и внуки школьного возраста и запланировавших или совершивших трату по соответствующему пункту, купили или собираются купить школьную форму, что на 26% выше, чем в 2010 году. Еще 65% граждан приобрели или планируют приобрести школьно-письменные принадлежности - это на 14% больше результатов 2010 года, 64% - школьную сумку или рюкзак, что в сравнении с показателями девятилетней давности на 18% выше.
По результатам опроса, россияне, отправляющие детей или внуков в школу, считают, что за счет собственных средств должна быть оплачена школьная форма (51%), учебные материалы (27%), дополнительные занятия (26%), а также охрана (14%). При этом значительно снизилось число сторонников мнения, что подготовка к школе должна полностью оплачиваться бюджетными средствами (15% против 28% в 2010 году).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ассортимент школьных принадлежностей
Вчера, 03:34РИА Новости
Эксперты рассказали, где родители купили все необходимое к школе
10011214
Обсудить 2
Социальный навигаторСН_ОбразованиеВЦИОММоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Центральный банк России
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
РИА
Новости
Ноутбук
В России разработали нормы поведения учителей
Офис российской интернет-компании Яндекс
Учителя в Москве смогут задавать домашние задания через "Яндекс.Учебник"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Песков прокомментировал сообщения о женщине, продавшей Путину мороженое
Лента
новостей
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Глава Подмосковья наградил лучших учителей области
Ученики одной из школ во время урока
Продолжительность школьных уроков в новом учебном году останется прежней
Покупатели в супермаркете
С прилавков могут исчезнуть импортные органические продукты, пишут СМИ
Первоклассники на первом уроке в одной из московских школ
Главный педиатр Москвы дал советы родителям первоклассников
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Игорь Коломойский
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Прохожие на пешеходном переходе
Потеря связи между политиками и народом опасна для России, считают эксперты
Пляж в районе Солнечного Берега в Болгарии
Болгария за июль 2019 года недосчиталась почти 16% российских туристов
Ученики во время занятия
Эксперт оценил новые нормы профэтики для педагогов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал призыв Трампа бороться с ИГ* в Афганистане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
Лента новостейМолния