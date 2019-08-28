Россияне рассказали, сколько потратят на подготовку детей к школе

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сумма расходов на подготовку ребенка к школе выросла вдвое за два года, при этом за последние пять лет обучения своих детей гражданам приходилось оплачивать за свой счет чаще всего учебники и другие учебно-методические материалы, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян (47%), у кого есть дети или внуки школьного возраста и которые планируют покупки перед учебой.

Почти у половины россиян (47%) есть дети и внуки школьного возраста, у 53% - нет, отмечает ВЦИОМ.

"В целом сумма средних планируемых или совершенных расходов на подготовку ребенка к школе за последние два года увеличилась более чем в два раза и составила, по мнению тех, кто отправляет в этом году детей или внуков в школу, 26 986 руб. (против 12 745 руб. в 2017 г.). Причем с ростом доли тех, кто планирует или уже потратился на покупку школьной формы и школьной сумки/рюкзака, наиболее существенно выросли размеры планируемых или совершенных трат именно по этим пунктам. Так, в среднем на комплект школьной формы (с учетом спортивной формы и обуви) в этом году респонденты планируют потратить 13 431 руб., что практически в два раза больше, чем два года назад. А среднюю стоимость школьной сумки или рюкзака оценивают в 3 119 руб. (1 785 руб. в 2017 г.)", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Помимо этого за последние пять лет обучения в школе своих детей респондентам приходилось оплачивать за свой счет чаще всего учебники и другие учебно-методические материалы (26%), что на 8% выше показателей 2013 года, также они самостоятельно платили за школьную форму (24%), ремонт школьных помещений (18%), подарки учителям (14%) и дополнительные занятия по основным предметам (12%).

Как указано в опросе, 76% из тех, у кого есть дети и внуки школьного возраста и запланировавших или совершивших трату по соответствующему пункту, купили или собираются купить школьную форму, что на 26% выше, чем в 2010 году. Еще 65% граждан приобрели или планируют приобрести школьно-письменные принадлежности - это на 14% больше результатов 2010 года, 64% - школьную сумку или рюкзак, что в сравнении с показателями девятилетней давности на 18% выше.

По результатам опроса, россияне, отправляющие детей или внуков в школу, считают, что за счет собственных средств должна быть оплачена школьная форма (51%), учебные материалы (27%), дополнительные занятия (26%), а также охрана (14%). При этом значительно снизилось число сторонников мнения, что подготовка к школе должна полностью оплачиваться бюджетными средствами (15% против 28% в 2010 году).