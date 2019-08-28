Кузнецова просит ускорить принятие закона о наказании для педофилов

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова просит Госдуму ускорить принятие законопроекта, направленного на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности детей, сообщается на сайте омбудсмена.

В июле 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий пожизненное наказание для педофилов.

"Анна Кузнецова направила обращение в адрес председателя Государственной думы Вячеслава Володина с просьбой ускорить принятие законопроекта №388776-7 "О внесении изменений в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части совершенствования механизмов борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным МВД, количество преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности в отношении несовершеннолетних увеличилось за последние три года на 14,6% - с 12,3 тысячи до 14,1 тысячи.

Добавляется, что в проект закона вошли предложения аппарата уполномоченного о присутствии психолога на допросе несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего на суде, а также о принятии мер по отмене сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Авторами законопроекта являются первый вице-спикер ГД Иван Мельников, вице-спикеры Ирина Яровая и Игорь Лебедев, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред этого комитета Ольга Окунева и другие. Депутаты подчеркивают, что проект направлен на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних и укрепление государственных гарантий обеспечения безопасности детей.

Парламентарии также считают необходимым повысить уголовную ответственность за принуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера, если такие действия совершаются лицами, имеющими судимость за преступления против половой неприкосновенности. Сейчас подобные преступления признаются преступлениями средней тяжести, законопроектом же предлагается отнести их к числу тяжких.