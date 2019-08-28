Адвокат: в украинской администрации есть желающие сорвать обмен с Россией

Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве

КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает указ о помиловании граждан, готовящихся к обмену между Киевом и Москвой, так как в его команде есть желающие сорвать процесс и обвалить президентский рейтинг, заявил в среду адвокат Валентин Рыбин.

Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа. В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли.

"Отсутствие такого указа я связываю лично с тем, что в команде президента есть люди, которые противодействуют всячески проведению обмена, осуществляют различные манипуляции для того, чтобы сорвать предстоящий обмен и для того, чтобы обрушить рейтинг президента", - сказал Рыбин в опубликованном в среду видеокомментарии для YouTube-канала журналиста Анатолия Шария.

По словам адвоката, изначально ожидалось, что президент подпишет указ о помиловании до 24 августа, потом - до 27 августа.

"По состоянию на сейчас такого указа нет, ребята находятся в местах заключения, а кто-то в местах предварительного заключения", - отметил Рыбин.