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РИА Новости

Адвокат: в украинской администрации есть желающие сорвать обмен с Россией

14:39 28.08.2019
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУчастники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
Участники акции в Киеве у здания администрации президента Украины в Киеве
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не подписывает указ о помиловании граждан, готовящихся к обмену между Киевом и Москвой, так как в его команде есть желающие сорвать процесс и обвалить президентский рейтинг, заявил в среду адвокат Валентин Рыбин.
Ранее адвокат бывшего бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова сообщил, что обмен удерживаемыми между Украиной и РФ назначен на 28-29 августа. В среду сайт "Громадське ТВ" ("Общественное ТВ") со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина сообщил, что дату обмена заключенными между Украиной и РФ перенесли.
"Отсутствие такого указа я связываю лично с тем, что в команде президента есть люди, которые противодействуют всячески проведению обмена, осуществляют различные манипуляции для того, чтобы сорвать предстоящий обмен и для того, чтобы обрушить рейтинг президента", - сказал Рыбин в опубликованном в среду видеокомментарии для YouTube-канала журналиста Анатолия Шария.
По словам адвоката, изначально ожидалось, что президент подпишет указ о помиловании до 24 августа, потом - до 27 августа.
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"По состоянию на сейчас такого указа нет, ребята находятся в местах заключения, а кто-то в местах предварительного заключения", - отметил Рыбин.
Адвокат подчеркнул, что без указа о помиловании обмен может не состояться.
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