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РИА Новости
Рязанская область

Губернатор: нацпроект помог улучшить качество дорог в Рязанской области

14:38 28.08.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" помог исправить ситуацию с ними в Рязани и Рязанской агломерации, сообщил губернатор региона Николай Любимов на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.
В ходе рабочей встречи, которая состоялась 27 августа, Любимов проинформировал премьер-министра о том, что запланированные в этом сезоне работы должны быть проведены до начала октября. В 2019 году регион выйдет на показатель ремонта в 45 автодорог протяженностью 150 километров.
Дмитрий Медведев и губернатор Рязанской области Николай Любимов во время встречи
27 августа, 12:25РИА Новости
Медведев призвал советоваться с людьми при принятии решений по нацпроектам
"Мы участвуем с 2017 года в проекте "Безопасные и качественные автодороги". Он колоссально помог исправить дороги в Рязани и Рязанской агломерации. И региональные дороги, и межмуниципальные, которые тоже нуждаются в ремонте, - 6,5 тысячи километров", – цитирует Любимова пресс-служба правительства Рязанской области.
Говоря о реализации в регионе других нацпроектов, Любимов отметил, что Рязанская область принимает участие в 11 из них. "На основе этих проектов разработано 49 региональных. Финансирование из федерального бюджета - 6,6 миллиарда рублей, из регионального - 2,1 миллиарда. Планы исполнения по этому году - 8,7 миллиарда рублей, исполнено на данный момент 32,4%, но основное исполнение мы ожидаем к IV кварталу", - пояснил губернатор.
По его словам, по проекту "Демография" завершено строительство восьми объектов дошкольного образования, что даст дополнительно 530 мест для детей до трех лет. Детские сады начнут работать с 1 сентября. Всего в регионе предстоит создать еще около 1,7 тысячи мест. Полностью эта потребность будет закрыта до 2022 года.
Говоря о развитии сферы здравоохранения в области, Любимов рассказал, что в этом году отремонтировано и построено 13 фельдшерско-акушерских пунктов, приобретено за счет федеральных средств 10 мобильных медицинских комплексов. Благодаря этому в Рязанской области значительно повысилась выявляемость больных онкологией и заболеваниями кровеносной системы.
Председатель правительства отметил, что президентом поставлена задача по совершенствованию порядка оказания медицинских услуг именно в первичном звене, а также о необходимости реконструкции и строительства новых ЦРБ. По словам Медведева, это актуально и для Рязанской области. Любимов сообщил, что предложения по этому поводу регионом уже сформулированы.
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
23 августа, 19:38Воронежская область
Глава Облдумы: Работа по нацпроектам в Воронежской области идет по графику
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьОбщество
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