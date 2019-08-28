Губернатор: нацпроект помог улучшить качество дорог в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автодороги" помог исправить ситуацию с ними в Рязани и Рязанской агломерации, сообщил губернатор региона Николай Любимов на встрече с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

В ходе рабочей встречи, которая состоялась 27 августа, Любимов проинформировал премьер-министра о том, что запланированные в этом сезоне работы должны быть проведены до начала октября. В 2019 году регион выйдет на показатель ремонта в 45 автодорог протяженностью 150 километров.

"Мы участвуем с 2017 года в проекте "Безопасные и качественные автодороги". Он колоссально помог исправить дороги в Рязани и Рязанской агломерации. И региональные дороги, и межмуниципальные, которые тоже нуждаются в ремонте, - 6,5 тысячи километров", – цитирует Любимова пресс-служба правительства Рязанской области.

Говоря о реализации в регионе других нацпроектов, Любимов отметил, что Рязанская область принимает участие в 11 из них. "На основе этих проектов разработано 49 региональных. Финансирование из федерального бюджета - 6,6 миллиарда рублей, из регионального - 2,1 миллиарда. Планы исполнения по этому году - 8,7 миллиарда рублей, исполнено на данный момент 32,4%, но основное исполнение мы ожидаем к IV кварталу", - пояснил губернатор.

По его словам, по проекту "Демография" завершено строительство восьми объектов дошкольного образования, что даст дополнительно 530 мест для детей до трех лет. Детские сады начнут работать с 1 сентября. Всего в регионе предстоит создать еще около 1,7 тысячи мест. Полностью эта потребность будет закрыта до 2022 года.

Говоря о развитии сферы здравоохранения в области, Любимов рассказал, что в этом году отремонтировано и построено 13 фельдшерско-акушерских пунктов, приобретено за счет федеральных средств 10 мобильных медицинских комплексов. Благодаря этому в Рязанской области значительно повысилась выявляемость больных онкологией и заболеваниями кровеносной системы.