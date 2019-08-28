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РИА Новости

Медведев рассказал о проекте бюджета на 2020-2022 годы

14:36 28.08.2019 (обновлено: 16:24 28.08.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев в ближайшее время проведет несколько совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.
Первое будет посвящено расходам на демографию, здравоохранение, образование, науку, молодежную политику и соцобеспечение. Почти по всем направлениям есть национальные проекты, выделены значительные суммы, отметил глава правительства.

"Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет (на 2020 год. — Прим. ред.) — он должен быть социально ориентированным, и этот приоритет сохранится и в трехлетке (2021-2022 годы. — Прим. ред.) ", — подчеркнул Медведев.

Здравоохранение

Власти продолжат финансировать борьбу с опасными болезнями.
"Серьезные силы и деньги продолжим вкладывать в борьбу с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проведем в ближайшие два года масштабную всероссийскую диспансеризацию", — рассказал премьер.
Также продолжится работа по улучшению работы поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов. Недавно у президента состоялось совещание на эту тему, напомнил Медведев.
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Демография и соцзащита

Глава кабмина анонсировал рост расходов на поддержку демографической сферы.
"Нам предстоит реализовать большой пакет самых разных форм поддержки рождаемости, семей с детьми, как уже действующих, так и новых, дополнительных, которые мы ввели в этом году", — уточнил он.
Говоря о вопросах социальной защиты населения, Медведев указал, что власти сосредоточатся на поддержке многодетных семей, пенсионеров и инвалидов.

"Продолжим регулярно индексировать социальные пособия, пенсии, выплачивать региональные доплаты к пенсии и, конечно, будем поддерживать людей старшего возраста, чтобы они дольше оставались активными", — сказал он.

По словам Медведева, сейчас 12 регионов отрабатывают методику долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, и впоследствии эта система будет внедряться по всей стране.
Кроме того, организуется профессиональная переподготовка людей предпенсионного возраста.
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Образование

Власти планируют поддерживать высшие образовательные учреждения и увеличивать расходы на науку.
"Мы должны продолжить оказывать поддержку российским университетам на повышение конкурентоспособности в рамках так называемого проекта 5-100", — считает премьер.
Проект "5-100" стартовал в 2012 году, он предусматривает повышение позиций отечественных вузов в мировых рейтингах, цель — вхождение не менее пяти российских университетов в сотню лучших в мире к 2020 году.
Также продолжится формирование новых научно-образовательных центров и работа над долгосрочными масштабными проектами в сфере образования и науки; среди ключевых — строительство школ и создание ясельных мест для детей в возрасте до трех лет.
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Молодежная политика

Отдельные статьи бюджета будут посвящены поддержке молодежной политики, пообещал Медведев.
"В следующем году мы отметим 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, мы уже запустили новую ФЦП (федеральную целевую программу. — Прим. ред.), которая связана с увековечением памяти воинов, погибших при защите Отечества. Окажем поддержку поисковому движению, где основные участники — молодые люди, школьники", — рассказал он.

Поиск баланса

Премьер призвал кабмин найти баланс между бюджетными возможностями и интересами отдельных отраслей.
"Это всегда результат труда, споров подчас, но, конечно, это важно, чтобы создать условия для экономического роста и исполнения всех социальных обязательств", — заключил он.
Правительство планирует рассмотреть проект бюджета на 2020-2022 годы 19 сентября. До 1 октября его должны направить в Госдуму.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
То есть по мнению Медведева то что имеем сейчас это "социально-направленный бюджет"?
28 августа, 17:04
Будущее Страны
1560000
Я тоже иногда удивляюсь тому высокому уровню жизни населения в Швеции. Нет больших природных ресурсов , нет больших политических амбиций , а живут и не тужат....... А если взять Израили окружённый враждебными арабами со всех сторон и в пустыне на которой вообще ничего нет , даже воды , и люди там живут и не хотят от туда уезжать. В том числе и наши соотечественники.
28 августа, 16:55
Филя Ром
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