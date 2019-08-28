НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Кинологи приостановили работу на месте обрушения здания в Новосибирске, сообщила журналистам представитель спасательной кинологической службы.

"Сейчас работа кинологов приостановлена. В случае необходимости мы можем продолжить поиск", - сказала она.

По ее словам, завалы разбираются по слоям и если под очередным слоем будут "выходы запахов", руководством может быть принято решение о запуске собак.

Кинолог отметила, что работа на завале осложнялась тем, что перед ними на месте работали люди, что повлекло за собой обилие различных запахов.