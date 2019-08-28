НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Кинологи приостановили работу на месте обрушения здания в Новосибирске, сообщила журналистам представитель спасательной кинологической службы.
"Сейчас работа кинологов приостановлена. В случае необходимости мы можем продолжить поиск", - сказала она.
По ее словам, завалы разбираются по слоям и если под очередным слоем будут "выходы запахов", руководством может быть принято решение о запуске собак.
Кинолог отметила, что работа на завале осложнялась тем, что перед ними на месте работали люди, что повлекло за собой обилие различных запахов.
Ранее МЧС сообщило, что в 12.20 (08.20 мск) поступила информация об обрушении стены реконструируемого двухэтажного здания в Ленинском районе Новосибирска по улице Ударная, 1/1а. Погибли три человека, один пострадал. Предварительно установлено, что подрядная организация в рамках муниципального контракта вела реконструкцию здания насосной станции, а под завалами оказались работники, проводившие плановый ремонт теплотрассы по соседству.