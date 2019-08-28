В Госдуме прокомментировали условие США для присоединения России к G7

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера об "уходе" России из Крыма для участия в G8 посоветовал Соединенным Штатам уйти из Нью-Йорка.

Ранее Волкер заявил, что возврат к формату "Большой восьмерки" возможен после ухода России из Крыма.

"С позиции силы и ультиматумов с Россией точно никто не позволит разговаривать. Волкеру стоит зарубить это себе на носу. Россия своими территориями не торгует. Пускай в таком случае США уйдут из Нью-Йорка", - сказал Шеремет РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что возвращение России к формату G8 не является самоцелью. "Это не мы их пришли просить. Мы жили без них и будем жить, а вот смогут ли они прожить без нас – это уже вопрос. Волкеру стоит извиниться перед Россией. В таком тоне он может разговаривать с Украиной, а Россия будет вести разговор только путем диалога. Своими территориями Россия никогда не торговала и торговать не будет", - заключил он.