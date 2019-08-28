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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали условие США для присоединения России к G7

14:34 28.08.2019 (обновлено: 14:35 28.08.2019)
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в ответ на слова спецпредставителя США по Украине Курта Волкера об "уходе" России из Крыма для участия в G8 посоветовал Соединенным Штатам уйти из Нью-Йорка.
Ранее Волкер заявил, что возврат к формату "Большой восьмерки" возможен после ухода России из Крыма.
"С позиции силы и ультиматумов с Россией точно никто не позволит разговаривать. Волкеру стоит зарубить это себе на носу. Россия своими территориями не торгует. Пускай в таком случае США уйдут из Нью-Йорка", - сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что возвращение России к формату G8 не является самоцелью. "Это не мы их пришли просить. Мы жили без них и будем жить, а вот смогут ли они прожить без нас – это уже вопрос. Волкеру стоит извиниться перед Россией. В таком тоне он может разговаривать с Украиной, а Россия будет вести разговор только путем диалога. Своими территориями Россия никогда не торговала и торговать не будет", - заключил он.
Наталья Поклонская
Вчера, 13:15РИА Новости
Поклонская посоветовала Волкеру "выспаться" после слов о Крыме
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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Курт ВолкерМихаил ШереметG7КрымСШАВ мире
Популярные комментарии
Вообще то нам с вами не чего глядеть. Кто такой Волкер? Гаутлайтер (смотрящий) Украины. А если он такой честный, то пусть отдаст деньги за Аляску, вернет Техас Мексике, создаст хотя бы автономия для индейцев, вернет жизнь не мене 100 миллион мирных жителей планеты земля которых они убили за 250 лет своей кровавой истории. Много чего можно предъявить этим кровавим убийцам.
28 августа, 16:05
ВВВардан Варданян
3900002
Он серьезно считает, что сомнительное удовольствие от присутствия в этой лавочке развнозначно обладанию Крымом?
28 августа, 15:45
fomion
1110001
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