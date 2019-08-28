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РИА Новости

Более 40 процентов случаев гибели детей в ДТП происходит летом

14:37 28.08.2019
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© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД РоссииГосавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге
Госавтоинспекция: родители должны учить детей правилам поведения на дороге
© Фото : предоставлено ГУОБДД МВД России
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 40% случаев гибели детей в ДТП происходят летом, сообщили журналистам в ГИБДД РФ.
"Более 43% несовершеннолетних погибает в летний период времени", - говорится в сообщении ГИБДД по усредненным данным за период с 2012 по 2018 годы.
Почти каждый четвёртый ребёнок гибнет в ДТП осенью (23%), каждый пятый (19%) - зимой, еще 14% - весной.
Практически все такие ДТП происходят из-за нарушения правил дорожного движения водителями, заявили в ГИБДД.
Всего за семь месяцев этого года, заключили в ГИБДД, в различных дорожно-транспортных происшествиях пострадали 11,9 тысячи детей, 304 ребёнка погибли.
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