Более 40 процентов случаев гибели детей в ДТП происходит летом

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Более 40% случаев гибели детей в ДТП происходят летом, сообщили журналистам в ГИБДД РФ.

"Более 43% несовершеннолетних погибает в летний период времени", - говорится в сообщении ГИБДД по усредненным данным за период с 2012 по 2018 годы.

Почти каждый четвёртый ребёнок гибнет в ДТП осенью (23%), каждый пятый (19%) - зимой, еще 14% - весной.

Практически все такие ДТП происходят из-за нарушения правил дорожного движения водителями, заявили в ГИБДД.